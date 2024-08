Pupp Noémi megható üzenetet küldött, Fojt Sára megálmodta az érmet

– Nagyon sokat jelent a jelenléte, hogy egy csalódás után is itt van és támogat. Láttam a lelátón, ki is mutattam neki, hogy ez a bronzérem az övé is, körülbelül ugyanannyira volt ő is attól, hogy ezt átérezze. Még mindig hihetetlen számomra, hogy milyen apróságokon múlik egy érem. Remélem, ezzel ő is látja, hogy van igazság a földön, és a munka megtérül – üzent nővérének Pupp Noémi.

Fojt Sára álma tényleg valóra vált

Míg Csipes Tamara kedden hangsúlyozta, hogy ő nem jósnő, úgy tűnik, hogy a négyes legfiatalabb tagja, a húszéves Fojt Sára álmai megbízhatók.