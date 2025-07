Országosan elrendelték az alsóbbrendű utak felülvizsgálatát

– Az egész országban elrendeltem az alsóbbrendű utak felülvizsgálatát, és az alsóbbrendű utakról a teherforgalom átirányítását az autópályákra – jelentette be Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter videójában elmondta, hogy minden magyar alsóbbrendű úton a Magyar Közútnak és a közlekedési államtitkárságnak el kell végeznie egy felülvizsgálatot, hogy ott a kamionforgalom hogyan csökkenthető.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Ez nyilvánvalóan jó a lakosoknak, de jó a költségvetésnek is, hiszen ott többet fognak fizetni, és nem tudják elkerülni a fizető szakaszokat, és tehermentesítjük a lakott övezeteket, illetve az alsóbbrendű utakat

– Magyarázta Lázár János.

A miniszter konkrét példára kitérve elmondta, hogy a 42-es főútnál a vizsgálat már folyamatban van. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a románok hogyan tudják Ártánd helyett Nagykerekinél beléptetni a teherforgalmat, és hogyan tudjuk mi a Püspökladány felől Berettyóújfalu felé érkező forgalmat a 47-esre átterelni, és onnan az M4-es irányába vinni, és ezzel lényegében a 42-est tehermentesíteni.

– A felülvizsgálat zajlik, gyors eredményeket szeretnék elérni a határokon is és az országon belül is, az alsóbbrendű utak tehermentesítése, kamionmentesítése, a lakosság érdekeinek védelme, és természetesen a több költségvetési bevétel céljával is – hangsúlyozta a Lázár János.