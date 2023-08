„Roncsfutam” – drámai vallomás hölgyeink szerepléséről + videók

Magyar szempontból a Fojt Sára, Pupp Noémi kajak kettes okozta a legnagyobb csalódást az olimpiai programban szereplő ötszáz méteres versenyben. A duó nem hogy lemaradt a fináléról, még a B döntőbe sem került be. Ezzel a magyar női kajakos szakág is elesett két kvótától, amit majd jövőre kell pótolni. A futam után Fojt Sára nem is vállalta a nyilatkozatot, becsületére legyen mondva, Pupp Noémi egyedül állta a sarat a kínos szereplés után.

A talán a pályafutását meghatározó pillanat, amikor Pupp Noémi letámaszt (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A 25 éves kajakos – a cselgáncsozó Pupp Réka testvére – elismerte, nagyon nehéz megszólalnia, majd viszont olyan keserűen mondta ki a lényeget, hogy annál találóbban nem is lehetne fogalmazni.

Ez egy roncsfutam volt

Pupp Noémi hozzátette, tudja, a szereplésükre nincs mentség. Menet közben technikai problémáik akadtak, neki le is kellett futam közben támasztania, s ezek hátterében az állhat, hogy Duisburgba érkezve megszakadt közöttük az összhang. Nyilatkozat közben végig a sírás kerülgette, s egy olyan mondatot is kipréselt magából, aminek a jövőre nézve is szomorú következményei lehetnek:

Át kell gondolni, hogyan tovább.

A drámai interjú az M4 Sport videóján nézhető meg.