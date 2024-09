Lejtmenetben a Loki, Máté Csaba elfogadhatatlan hibákról beszélt + videó

Debrecen–MTK Budapest 2-3. Ez az eredmény már csak azért is különösen fájdalmas lehet a kétszer is egyenlítő debrecenieknek, mert a 81. percben, 2-2-nél piros lapot kapott az ellenfél, négy perccel később mégis a vendégek szerezték meg a győzelmet érő gólt.

Vészjósló nyilatkozat

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a korábban a Ferencvárost is irányító, Debrecenben szeptember 1-jén munkába állt Máté Csaba értékelte a látottakat, illetve csapata teljesítménytét.

– A legutóbbi meccsen inkább egyéni hibák, míg most felelőtlen labdavesztések, fegyelmezetlenségek voltak, például, hogy a felfutó védővel nem futunk vissza. Ezen a szinten ezek elfogadhatatlanok. Az MTK próbálta birtokolni a labdát, járatni azt, a kapust is bevonták a labdajáratásba, mi igyekeztünk labdát szerezni, de ez nem sokszor sikerült. De nem ez volt a legnagyobb probléma. Kétszer is visszajöttünk a meccsbe, de amikor az ellenfeled 10 emberre fogyatkozik, és onnan kikapsz, az nagyon buta dolog – idézte a trénert a csakfoci.hu.

– Ha valakinek felfut az embere a védelemből, azt követni kell, ezek akarati kérdések, nem fizikális, nem taktikai dolgok. Vagy akarja az ember vagy nem, és ez így fájdalmas. Ennyi gólt nem lehet kapni, más csapatok ezeket a meccseket két góllal megnyerik. Olyanok helyzetekből kapunk gólt, amikre felhívjuk a figyelmet, és ez nem képességbeli kérdés. Ezen kell változtatni, különben nehéz év lesz.

A Debrecenre a folytatásban sem vár könnyű feladat, a hét meccs után hét ponttal álló együttes október 4-én, pénteken a jelenleg éllovas Puskás Akadémia otthonába látogat.

