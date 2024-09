„Egészen más érzés a Fradiban játszani” – így várja a volt csapata elleni rangadót a Ferencváros fiatalja

Kihívója akadt a hazai bajnokságban a Ferencvárosnak. Az előző hat idény bajnoka az elmúlt években rendre magabiztosan nyerte meg a bajnoki címeket, a Puskás Akadémia eddigi szereplése viszont némi reményt ad arra, hogy a 2024/2025-ös szezonban élesebb lesz a verseny.

A 8. forduló vasárnapi játéknapján, a Groupama Arénában sorra kerülő Fradi–Puskás előtt a címvédő és a Puskás Akadémia is 15-15 ponttal áll, a különbség annyi, hogy a felcsútiak hat, a zöld-fehérek pedig öt mérkőzés során érték el ezt a pontszámot. A Puskás Akadémia eddig egyszer, szeptember 1-jén, a Pakstól kapott ki, emellett legyőzte az Újpestet, a Zalaegerszeget, a Nyíregyházát, az MTK-t és legutóbb a Fehérvárt, míg a Ferencváros egyelőre hibátlan mérleggel áll – a Kecskemétet, a Diósgyőrt és az Újpestet kapott gól nélkül, a Nyíregyházát 2-1-re, az MTK-t pedig 3-1-re verte meg Pascal Jansen vezetőedző együttese.

Játékban még fejlődnie kell a Ferencvárosnak

– Lezártuk az Anderlecht elleni meccset, előre kell tekintenünk, hiszen fontos mérkőzés vár ránk a Puskás ellen. Úgy gondolunk erre, mint egy javítási lehetőségre – mondta el lapunknak az FTC 19 éves támadója, Gruber Zsombor, akit éppen nevelőklubjától, a Puskás Akadémiától szerzett meg a fővárosi klub az idén februárban. A fiatal futballista a nyáron érkezett meg a Ferencvárosba, a bajnokságban eddig két meccsen jutott szóhoz.

– Eltöltöttem jó pár évet Felcsúton, szép emlékeim vannak onnan, viszont már a Ferencvároshoz tartozom. Nagyon jól érzem magam, egészen más érzés a Fradiban játszani, nagy megtiszteltetés, amikor én is pályára léphetek a Groupama Arénában. Remélem, hogy a jövőben minél több játéklehetőséget fogok kapni, azon leszek, hogy kiérdemeljem. Ami a két csapatot illeti, most nagyon kiélezett a harc. Mindkét együttes hozza a pontokat, játékban úgy érzem, nekünk még fejlődnünk kell, vannak dolgok, melyeken javítanunk kell. A Puskás jó formában van, nehéz ellenfél lesz, az biztos.

A Puskás Akadémia önbizalomtól duzzadva várhatja az Üllői úti találkozót, az együttes csapatkapitánya, a korábban a Ferencváros által is csábított Nagy Zsolt a Puskásban és a nemzeti válogatottban is remek formában futballozik. Az FTC esetében azt is számításba kell venni, hogy a szerdai Európa-liga-meccs miatt hét közben utazott a csapat, amelynek edzője nem lehet elégedett a brüsszeli vereséggel, és néhány játékosa teljesítményével sem. Pascal Jansennek meg kell találnia a kiutat ebből a helyzetből, mert a bajnoki versengést nagyban befolyásoló rangadó után sem lesz szünet, a jövő héten a Ferencváros az angol élvonalbeli Tottenhamet fogadja csütörtökön az El-ben, majd vasárnap az erős hazai riválisnak számító Pakssal is megmérkőzik.

Pascal Jansen és a Ferencváros három nehéz mérkőzésre számíthat a folytatásban (Forrás: facebook.com/fradi.hu)

– Sűrű a program, de bő a keretünk, mindenki bevetésre készen áll. Rajtunk, játékosokon is múlik, hogy mennyi lehetőséget kapunk, de majd a szakmai stáb eldönti, hogy hogyan állítja össze a csapatot ezekre a meccsekre – jelentette ki Gruber.

A Ferencváros és a Puskás Akadémia vasárnapi rangadója előtt szombaton három, vasárnap pedig még egy mérkőzést rendeznek az NB I-ben.