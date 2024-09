A Ferencváros brazilja nem tud leállni, győzelemmel hangolt az Anderlechtre a bajnokcsapat + videó

Patinás rangadót rendeztek a forduló nyitányán, a pénteki bajnoki volt ugyanis az MTK és a Ferencváros közös történelmének 225. összecsapása. A hazaiak három győzelemmel és két vereséggel, a vendég zöld-fehérek pedig négy győzelemmel a hátuk mögött, listavezetőként várták az örökrangadót. Az erőviszonyok előzetesen az Európa-liga jövő heti első fordulójára készülő FTC sikerét vetítették előre. A bajnokcsapat vezetőedzője, Pascal Jansen erős kezdőcsapatot állított össze, az idény során először kezdhetett az Újpest ellen győztes gólt szerző Tosin Kehinde, a szerb gólkirályként igazolt, múlt vasárnap, Budafokon két találattal bemutatkozó Matheus Saldanha viszont a kispadon foglalt helyet.

Hátrányból fordított a bajnokcsapat

Az első helyzet a Ferencváros légiósához, Mohamed Ali Ben Romdhane-hoz volt köthető, a távoli lövés azonban nem talált kaput a 3. percben. Kettővel később máris villant a sárga lap, az MTK-s Hej Viktor kapta, miután fejbe rúgta Kristoffer Zachariassent. A 11. minutumban Bognár István próbálkozott hazai részről, de a laposan meglőtt labda elkerülte Dibusz Dénes kapuját.

A 15. percben felpörögtek az események, miután Cristian Ramírez szabálytalanul „hatástalanította” a büntetőterületen belül Kosznovszky Márkot. Bognár már odaállt elvégezni a megítélt tizenegyest, amikor videóbírós vizsgálat zajlott, végül azonban zöld utat kapott, és megszerezte a vezetést az MTK-nak (1-0).

Hamar érkezett a válasz. No nem akkor, amikor az MTK-kapus, Demjén Patrik hibája után Tosin Kehinde közelről csúnyán mellé lőtt, hanem a 25. percben, amikor Varga Barnabás öt méterről, fejjel volt eredményes (1-1). Ezt követően Philippe Rommens révén volt még egy jó szabadrúgása a Fradinak, majd a 44. percben a Kehinde lövése után levágódó labdát közelről a kapuba passzolta Raul Gustavo. Ezzel már a Ferencváros vezetett 2-1-re, egyúttal kialakult a játékrész végeredménye is.

Saldanha megint betalált

A szünetben csak az MTK cserélt, Pascal Jansen nem változtatott. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindennel és mindenkivel elégedett volt, erre utal legalábbis, hogy a térfélcsere után többször is hangos szóval instruálta játékosait a számára kijelölt zónából. A 62. percben Dibusz Dénes védett nagyot Bognár István szabadrúgásánál, majd sokáig főként a mezőnyben zajlott a játék – bár ekkor kezdeményezőbbnek tűntek a hazaiak, nem igazán volt benne a meccsben, hogy gólt szereznek. A Ferencvárosba a hajrára beállt mások mellett Saldanha is, aki ott folytatta, ahol Budafokon abbahagyta: a kupameccsen kétszer eredményes brazil a 66. percben lépett pályára, a 80.-ban pedig 11 méterről gólt szerezve kialakította a 3-1-es végeredményt. A pénteki volt az első bajnoki találata Magyarországon. Noha az első félidőben még az MTK vezetett, összességében gond nélkül nyerte meg ötödik bajnoki mérkőzését is a Ferencváros.

Raul Gustavo (labdával) első játékrészben szerzett gólja is kellett a Ferencváros sikeréhez (Fotó: Szabó Miklós)

Nagy menetelés kezdődik

Az FTC legközelebb szeptember 25-én, szerdán, játszik, akkor az Anderlecht vendége lesz az El első játéknapján. A Ferencváros számára ez a találkozó csupán az első lépés lesz a hosszúnak ígérkező nemzetközi menetelés során. Az NB I bajnoka a folytatásban, október 3-án az angol élvonalbeli Tottenham, majd október 24-én a francia Nice együttesét fogadja, később, még az idén megmérkőzik a Dinamo Kijev, a Malmö és a PAOK együttesével is. Az új rendszerben zajló El főtábláján 2025 januárjában további két, az Eintracht Frankfurt és az AZ Alkmaar elleni meccs vár Pascal Jansen csapatára, amelyre így a hazai bajnokság és a Magyar Kupa mellett minimum nyolc összecsapás vár még az európai kupaporondon.