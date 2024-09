Toto Wolff még nagyon ráfarag erre a döntésre?

Lassan két és fél évtizede, 2001-ben hosszú huzavona után Kimi Räikkönen bemutatkozhatott a Formula–1-ben. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) eleinte nem akarta megadni neki a szuperlicencet, mert a fiatal tehetség mindössze huszonhárom együléses versenyen állt rajthoz, így tapasztaltnak nemigen volt mondható. A Sauber akkori csapatfőnöke, Peter Sauber azonban hitt benne, hogy kincset talált, és kitartott a pilóta szerződtetése mellett, aki már a bemutatkozása alkalmával meggyőzött mindenkit, hogy a királykategóriában a helye. Egy évvel később leigazolta őt a McLaren-Mercedes, ahol egy kétszeres világbajnok, Mika Häkkinen helyén kellett bizonyítania. Megtette. Most névrokonára, akiről néhányan tudni vélik, éppen 2007 világbajnoka miatt kapta ezt a nem éppen olasz nevet, Andrea Kimi Antonellire vár ugyanez a feladat.

Kimi Antonelli lesz a Formula–1 új csillaga? (Fotó: AFP/Mohd Rasfan)

Vagy még nagyobb – a vb-címek számát figyelembe véve. Mert a 18 éves olasz jövőre a Mercedes színeiben versenyez , a pályafutását a Ferrarinál folytató hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton utódja lesz. Ráadásul Antonellinek nem egy Formula–1-es középcsapat lesz az ugródeszkája, az egyik legjobb alakulatnál, a Mercedesnél kell megmutatnia, mire képes. És mögötte is áll egy csapatfőnök, Toto Wolff, aki biztos benne, hogy jó döntést hozott a tapasztalatlan pilóta szerződtetésével.

Hogyan alakult eddig Kimi Antonelli pályafutása?

A 18 éves Antonelli tehát hosszú évek munkájával vívta ki az osztrák sportvezető bizalmát. A kezdetek, vagyis hét éves kora óta agyonnyerte magát a gokartversenyeken, majd meg sem állt addig, amíg kétszeres Európa-bajnok (2020, 2021) nem lett. A formaautós időszaka is hasonló sikereket hozott, 2022-ben az olasz és a német Formula–4-ben is őt koronázták meg, és az is előfordult, hogy törött csuklóval győzött egy futamon. 2023-ban a Formula Regionális Európa-bajnokágban folytatta, mondanunk sem kell, azt is megnyerte. Egy lépcsőfokot kihagyva, az F3 helyett azonnal az Formula–2-ben kapott lehetőséget. A királykategória előszobájában korántsem a győzelmekről szól az idénye, a Prema Racing pilótájaként jelenleg a hatodik a bajnokságban, és hatalmas előrelépésre aligha lehet már tőle számítani. A csapattársát, a jövőre a szintén az F1-ben, a Haas-istállónál versenyző Oliver Bearmant viszont nagyon elverte, 63 ponttal előzi meg a britet, akit csak a tabella tizenötödik helye illet meg.

De míg Bearman Formula–1-es bemutatkozása alkalmával lenyűgöző teljesítményt nyújtott, idén a Ferrarival és a Haasszal is pontszerző helyen végzett, addig Antonelli eddig egy szabadedzésen kapott lehetőséget, és eldobta leendő csapattársa, George Russell Mercedesét, nagy károkat okozva ezzel a csapatnak.

A monzai autótörés után Wolff arra hivatkozva védte meg a fiatal pilótát, hogy túl nagy volt a nyomás rajta, már csak azért is, mert hazai közönsége előtt mutatkozott be. Előtte viszont éppen eleget bizonyított, hogy egy kisiklás miatt ne inogjon meg a csapatfőnök bizalma benne.

– Már tizenegy éves kora óta érdekeltek vagyunk Kimi pályafutásában, és láttuk őt fejlődni. Egyre jobb és jobb lett az együlésesek között, és egyre inkább felkerült ezzel a radarra – idézte fel Wolff. – Mindig próbáltam merész lenni és a jövőbe tekinteni a Mercedesszel, és elég korán megtetszett nekünk az ötlet. A tehetségéről már korábban meggyőződtünk, csak az érettsége volt a kérdés. Most felkészültünk a kockázatvállalásra az érettség és a Formula–1-re jellemző nyomás szempontjából, de Kimi a hosszú távú jövőjét jelenti a csapatnak, és ezért is merjük őt egyből a mély vízbe dobni.