Ezúttal a Dárdai név sem tudta megmenteni a Herthát

A múlt héten már a harmadik győzelmét aratta a Hertha a Bundesliga II-ben, ráadásul a berlini gárda Dárdai Palkó hozzájárulásával 2-0-ra győzött a Nürnberg otthonában. A meccsen a berliniek ismét egy Dárdait ünnepelhettek, ugyanis a csereként beállt Palkó a 74. percben beállva végül a 90. őpercben betalált, kialakítva ezzel a végeredményt. Sokan úgy vélték, ez a siker elindíthatja felfelé a Herthát, ám a szurkolóknak csalódniuk kellett.

Dárdai Márton alapember a Hertha keretében (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

A berliniek ezúttal hazai pályán játszottak a tabellán mögöttük álló Elversberggel, így a találkozó esélyese a Hertha volt. Ám ez volt az a találkozó, amikor a Dárdai név varázsa sem tudott segíteni a kék-fehéreken. A szokásoknak megfelelően a Dárdai fivérekből Márton a kezdőben, míg Palkó a kispadon kapott helyet. Előbbi be is sárgult az első félidőben, utóbbi pedig hiába állt be, ő sem tudott segíteni a találkozót végül 4-1-re elveszítő Herthán. A berlini klub ezzel a bajnoki tabella 7. helyén áll, öt pontra a dobogótól.