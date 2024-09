Újra egy Dárdait ünnepeltek a berliniek

Öt forduló alatt csak két meccsen kapott játéklehetőséget Dárdai Palkó a német másodosztályban, összesen 75 percet. Így nem jelentett meglepetést, hogy a magyar válogatott játékos szombaton sem került be a Hertha kezdőcsapatába, csak a 74. percben küldték pályára a Nürnberg elleni mérkőzésen. Akkor még 1-0-ra vezettek a vendégek, de végül 2-0-ra nyertek, mert a 90. percben még Dárdai is betalált, ezzel bebiztosította csapata győzelmét. Dárdai Palkó öccse, Márton végigjátszotta a szombati találkozót.

Egy osztállyal feljebb, a Bundesligában is rendeztek magyar érdekeltségű találkozót. Az Union Berlin a Hoffenheimet látta vendégül. Schäfer Andrásnak jó napja volt: egyrész végig a pályán volt, másrészt a fővárosiak villámrajtot vettek, a 4., illetve a 6. percben szerzett góljaikkal gyorsan lerendezték a meccset. A Hoffenheimnek már csak egy szépítő gólra futotta. A vendégek csapatában Szalai Attila ezúttal sem jutott szóhoz.

A Bayern München szombaton ott folytatta, ahol kedden abbahagyta. A német sztárcsapat előbb a Bajnokok Ligájában 9-2-re szedte szét a Dinamo Zagrebet, most pedig hazai vizeken is remekelt, és a Bundesligában öt gólt gurított a házigazda Werder Bremen hálójába. A Bayern München ezzel továbbra is az egyetlen százszázalékos csapat a német élvonalban.