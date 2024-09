Sokallják a Fradi belgájának az árát, akiről mit sem tudnak Belgiumban

Philippe Rommens Belgium északi, tehát flamand nyelvű régiójában egy kisvárosban, Wommelgemben született. Itt kezdett futballozni, majd a fivérével, Olivierrel együtt előbb a Lierse, majd a PSV akadémiáján nevelkedett. A neves eindhoveni klubnál nem, csak annak fiókcsapatánál, a Jong PSV-nél kapott profi szerződést, ahol két éven át Pascal Jansen volt az edzője. Innen az ismeretség, a Ferencváros nyáron kinevezett holland edzője nyilván ezért szorgalmazta Rommens leigazolását a magyar bajnokhoz, aki azzal borzolta a kedélyeket az Üllői úton, hogy az Újpest elleni derbi előtt lila ingben mutatkozott…

Philippe Rommens harcossága elvitathatatlan. Fotó: Mirkó István

Philippe Rommens a Jong PSV után további két holland klubnál (TOP Oss, Go Ahead Eagles) fordult meg, érdekes módon – noha korosztályos válogatott volt – Belgiumban még nem szerepelt, mi több, profi játékosként először szerda este az Anderlecht–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen lép pályára. Éppen ezért Belgiumban szinte ismeretlen, alig tudnak róla valamit.

Vajon miért nem számítanak Philippe Rommensre a belga klubok?

– Talán átaludtam volna valamit? Személy szerint nem aggódtam amiatt, hogy mit gondolnak rólam Belgiumban. Amikor a külföldi klubok érdeklődése növekedett, néha elgondolkodtam: tényleg nincs egy belga csapat sem, amely követne engem? Mert soha nem kaptam konkrét ajánlatot a saját hazámból. Talán a kivásárlási áram riasztotta el a klubokat – reagált erre a középpályás a Sporza.be portálnak az Anderlech–Fradi meccse előtt adott.

Nos, a Ferencváros 1,5 millió euróért vette meg Rommenst. Ami azért érdekes, mert a Transfermarkt 3,5 millió euróra taksálja a belga középpályás piaci értékét. Ez alapján aligha a pénz jelentette az akadályt a belgiumi szerződés útjában.

Eddig egyetlen gól a Fradiban

A Fradiban eddig nyújtott teljesítménye alapján utóbbi összeg mindenképpen túlzó.

Philippe Rommens, ha nem is kiemelkedő, de megbízható játékkal mutatkozott be a Fradiban, az elmúlt hetekben azonban meglehetősen beleszürkült a mezőnybe.

A Nyíregyháza elleni bajnokin kimaradt, igaz, pénteken az MTK elleni meccset végigjátszotta. Eddig egy gólt rúgott a Fradiban, még a The New Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésen. Szerda este kiderül, benne lesz-e a kezdőben az Anderlecht ellen, neki mindenesetre ez a célja, hiszen a nyáron ezért igazolt Magyarországra, s persze profi módon dicsérte a Ferencvárost.

Rommens álma valóra vált a Ferencvárosnál

– Mindig is az volt az álmom, hogy ilyen sorozatokban szerepeljek. Ez egy nagyon nagy klub is, ahol a szurkolók elvárásai magasak. Ha megnézzük a történelmét, hasonlóan nagy klub, mint az Anderlecht Belgiumban – fogalmazott Rommens, hozzátéve, miért is fontos neki ez a meccs:

Az első profi meccsem Belgiumban. Szép bónusz, hogy a barátaim és a családtagjaim most végre testközelből nézhetnek meg.

Philippe Rommens a nyáron így mutatkozott be a Ferencvárosnál: