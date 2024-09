Rafael Nadal újabb visszalépése, a legnagyobb pofon még ezután jöhet

Több Grand Slam-bajnoknak is 2024 jelenti a búcsú évét. A 2020-as US Open-győztes Dominic Thiem októberben hazai pályán, Bécsben játssza az utolsó versenyét. A kétszeres Grand Slam-bajnok Garbine Muguruza másfél évvel az utolsó meccse után jelentette be idén a visszavonulását. A szülés után egy búcsúévre visszatért Angelique Kerber és a hozzá hasonlóan háromszoros GS-győztes Andy Murray a párizsi olimpián zárta le a karrierjét. Mind kiváló játékosok voltak, ám ha Rafael Nadal is idén búcsúzik el, akkor huszonkét Grand Slam-trófeájával egyértelműen a sor elejére kívánkozik a neve. A Laver-kupa-részvétel csütörtöki lemondása után Rafael Nadal még mindig követheti a fenti utak bármelyikét, de még az is lehet, hogy Szaúd-Arábia lesz a búcsú helyszíne.

Rafael Nadalt legutóbb a párizsi olimpián, a Roland Garros teniszközpontban láthattuk játszani. Fotó: NurPhoto via AFP/Andrzej Iwanczuk

Murray és Kerber útját persze már csak félig követheti Nadal. Egyelőre mindhármuknak egy párizsi negyeddöntő a karrierje utolsó meccse – Murray és Nadal párosban, Kerber egyesben jutott el a legjobb nyolc közé –, ám a brit és a német teniszező már az olimpia előtt bejelentette, hogy Párizs az utolsó állomás, a spanyolról ez legfeljebb utólag derülhet ki.

Ha így alakul, az sem mutat majd rosszul, ebben az esetben Rafael Nadal utolsó meccsét utódja, Carlos Alcaraz oldalán, utolsó egyes találkozóját pedig legnagyobb riválisa, Novak Djokovics ellen vívta, legnagyobb sikerei helyszínén, a Roland Garros teniszközpontban.

Nadal azonban nem így képzeli el a lezárást.

Mikor vonul vissza Rafael Nadal?

Manapság valószínűleg semmivel nem lehet jobban kihozni a sodrából Nadalt, mint a visszavonulását firtató kérdésekkel. A spanyol folyamatosan halogatja a végleges bejelentést, noha már tavaly úgy nyilatkozott, hogy 2024-et búcsúturnéként képzeli el. Akár még honfitársa, Muguruza útját is követheti, aki másfél év inaktivitás után tett hivatalosan is pontot a karrierje végére.

Nagy különbség, hogy Muguruza azért hagyta abba, mert ráunt a teniszre, s a kihagyás alatt sem támadt fel benne a vágy a visszatérésre, Nadalról viszont úgy tűnik, elkeseredett küzdelmet vív azért, hogy még tovább nyújtsa a karrierjét.

Arra is lenne esélye Nadalnak, hogy Thiemhez hasonlóan hazai pályán köszönjön el a szurkolóktól. Igaz, Nadal idén éppen Barcelonában és Madridban jelentette ki, hogy búcsút vesz az adott helyszíntől. A spanyolok jó úton haladnak a Davis-kupa málagai nyolcas döntője felé, ám a csapatverseny lebonyolítása nem igazán kedvez Nadal búcsújának, aki aligha úgy akar elköszönni, hogy az esetleges veresége Spanyolország kiesését jelenti.

A Laver-kupa Roger Federer útja marad

Nadal tavaszi terveiből a legtöbb valóra vált, ott lehetett a salakpályás Grand Slam-tornán, amelyet korábban tizennégy alkalommal nyert meg, majd valóban párosozott Carlos Alcaraz oldalán a párizsi olimpián.