Sinner Djokovics gyengítésével fejlődhet tovább, utódkeresés a doppingbalhé után

Jannik Sinner idén felért a csúcsra. Az olasz teniszező hat versenyt, köztük két Grand Slam-tornát (Australian Open, US Open) nyert, és nagy előnnyel vezeti a világranglistát. A sikerben szerepet játszott két olyan szakember is, aki immár nem tagja Jannik Sinner stábjának: a tavaszi két pozitív doppingmintáért Giacomo Naldi fizioterapeuta és Umberto Ferrara erőnléti edző vitte el a balhét, előbbi vitte be Sinner szervezetébe a minimális mennyiségű tiltott szert, utóbbi javasolta az azt tartalmazó spray használatát Naldinak.

Jannik Sinner olyan szakembereket csábíthat magához, akik Novak Djokovics sikereiben is szerepet játszottak (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Sinner maga is hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a két szakembernek, de az eset után a bizalom már nincs meg, ami lehetetlenné tette a közös folytatást, Sinner kigolyózta a csapatából Naldit és Ferrarát.

S természetesen szükség van utódokra is, a jelek szerint Sinnernek már megvannak a jelöltjei is.

Djokovics gyengítése Sinner célja?

Az új fizioterapeuta Claudio Zimaglia lehet, aki korábban már dolgozott Sinnerrel, jelenleg viszont Novak Djokovics stábjához tartozik. Bár a szerb klasszis idén nem nyert Grand Slam-versenyt (ez legutóbb 2017-ben fordult vele elő), az olimpia megnyerésével jelezte, hogy még mindig ott van az élmezőnyben.

A Djokovics körüli tudáshalmazból meríthet új erőnléti edzője révén is Sinner, legalábbis ha a sajtóhírek beigazolódnak, és valóban Marco Panichi érkezik a világelső stábjába. Utóbbi idén februárban, öt év közös munka után távozott Djokovics csapatából.

Panichi a szerb klasszisnak az ütésmechanikában is segített, bár ebben a tekintetben már most is Sinner a világ legjobbja: a US Open alatt a statisztikai mutatók alapján övé volt a legjobb tenyeres és a legjobb fonák is a tornán. Igaz, Sinner nyilatkozata a döntő után rávilágított, hogy ezekkel a mutatókkal sem teljesen elégedett.

– A munka soha nem ér véget. Nagyon hálás vagyok a stábomnak, mert mindig valami újjal próbálkozunk, taktikailag, vagy az ütések javításán. Sokat voltam az edzőteremben, mert tudtam, hogy fizikálisan sokat kellett, sőt még mindig sokat kell fejlődnöm. Tudom, hogy nem vagyok és nem is leszek tökéletes, de mindig próbáljuk fejleszteni a játékomat, hogy aztán a karrierem végén azt mondhassam: minden lehetségest megtettem, hogy eljussak a száz százalékig – fogalmazott Sinner.