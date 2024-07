Djokovics olimpiai álma tovább él, megnyerte a Nadal elleni rangadót

Nadal hozta a becsületjátékot, így megőrizte makulátlan mérlegét: a korábbi ötvenkilenc meccs alatt sem volt egyetlen olyan játszma sem, amelyben a spanyol ne nyert volna legalább egy játékot Djokovics ellen. (Fordított esetre kétszer volt példa.)

A 6:1-re megnyert első szett után Djokovics azonnal ismét nyomás alá helyezte Nadal adogatójátékát, s újra brékelte a spanyolt.

Hiába jöttek a szenzációs ütések Nadaltól is, Djokovicsnak rendre volt hasonló színvonalú válasza. A szerb az adogatójátékaiban szinte érinthetetlen volt, Nadal tanácstalannak és eszköztelennek tűnt, egy-egy játék összekapargatása is nehézséget okozott neki. Amikor sikerrel járt, mindig óriási üdvrivalgással fogadta a közönség, még akkor is, amikor Djokovics kettős hibát ütött Nadal első bréklabdájánál, ezzel 4:2-re jött fel a spanyol a második játszmában.

S hirtelen szorossá vált a mérkőzés! Nadal hozta az adogatását, majd egészen hihetetlen labdamenettel újra brékelt, s máris 4:4 állt az eredményjelzőn.

Djokovics azonban egy mesés ejtéssel újra brékelt, 6:1, 6:4-re legyőzte karrierje legnagyobb riválisát, és bejutott a nyolcaddöntőbe.

Djokovics olimpiai álma tovább él

Rafael Nadal már egyesben és párosban is nyert olimpiát, Novak Djokovics pályafutásából viszont még hiányzik az ötkarikás döntő. A szerb 2008-ban, 2012-ben és 2021-ben is az elődöntőben kapott ki a későbbi győztestől (sorrendben Nadal, Andy Murray, Alexander Zverev), s korábbi edzője, Goran Ivanisevic szerint úgy érzi, tartozik azzal, hogy megszerezze az olimpiai aranyérmet is.

Ha Djokovics nyerné a párizsi olimpiát, ő lenne a második férfiteniszező az amerikai Andre Agassi után, aki teljesíti a karrier Szuper Slamet, azaz legalább egy végső sikere lesz a négy Grand Slam-tornáról, az év végi világbajnokságról és az ötkarikás játékokról is.

A szerb egy lépéssel közelebb került ehhez, de még négy találkozót kellene nyernie az aranyhoz. A következő fordulóban az olasz Matteo Arnaldi vagy a német Dominik Köpfer lesz Djokovics ellenfele.