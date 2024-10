Jansen eltökélt, vissza akar vágni a Ferencváros

A Ferencváros az előző idényben sokáig a Paks hátát nézte, de a lényeg, hogy a bajnokság utolsó fordulója végén ki áll a tabella élén, az a csapat pedig az FTC volt. A tolnaiak tehát az NB I-ben nem tudták maguk mögött tartani a fővárosiakat, egy nagy győzelmet azért arattak ellenük: május közepén a Magyar Kupa döntőjében hosszabbítás után győzték le őket, méghozzá úgy, hogy a Paks sokáig emberhátrányban játszott. A sokáig nem elírás, hiszen a meccset mindkét csapat tíz emberrel fejezte be.

Azóta nem csapott össze egymással a két gárda, így a Fradi nyáron kinevezett vezetőedzőjének, Pascal Jansennek ez lesz az első mérkőzése a Paks ellen. De a közelmúlt történéseivel ő is tisztában van, így nagyon készül a vasárnap 18 órakor kezdődő találkozóra.

– Tudom, hogy van miért visszavágnunk ellenfelünknek, amely megnyerte a legutóbbi kupadöntőt. Fontos, hogy folytassuk a jó sorozatunkat a bajnokságban. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés vár ránk Pakson. Fizikális meccsre, sok párharcra számíthatunk. A célunk, hogy megszerezzük a győzelmet, szeretnénk megőrizni hibátlan mutatónkat – idézi a Fradi.hu a holland edzőt, aki reméli, hogy a csapata ugyanolyan mentalitással, győzelemre éhesen lép pályára, mint azt csütörtökön a Tottenham Hotspurrel szemben 2-1-re elveszített El-mérkőzésen tette.

A Tottenhamtól kikapott a Ferencváros, most javítanának Dibuszék. Fotó: Csudai Sándor

Pakson nem megy a Ferencvárosnak

Szükségük is lesz a zöld-fehéreknek a jó teljesítményre, hiszen a Paks az említett kupadöntőn kívül is többször tört borsot a Fradi orra alá.

Ha csak a 2023 eleje óta lejátszott hat meccset vesszük figyelembe, mindkét csapatnak három-három győzelem jutott az egymás elleni mérkőzéseken. Ferencvárosi fölényről tehát egyáltalán nem lehet beszélni, főleg nem idegenben, egy-egy 3-2-es vereséggel záródott Dibusz Dénesék legutóbbi kettő tolnai kiruccanása.

Ahogy azt Jansen is említette, a címvédőnek eddig hibátlan a mérlege az NB I-ben, de a Paks is az élmezőnybe tartozik, a 9. forduló előtt a harmadik hely illette meg. És a Fraditól sem ijed meg.

– Ami a hazai pályát illeti, nem lehet más célunk, mint a győzelem, attól függetlenül sem, hogy ellenfelünk toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből – nyilatkozta a Paks honlapjának Windecker József. – Hiba lenne arra alapozni, hogy a Fradi hét közben még a Tottenham ellen is pályára lép, néha jobb meccsritmusban maradni a hét közepén is. Ezt egyébként mi is megtapasztalhattuk, persze van olyan időszak, mikor átcsap, és sok lesz a terhelés, de ez a Fradi esetében még nem mondható el. Olyan bő a kerete, hogy szinte mindegy, ki játszik, minőségben nincs nagy visszaesés. Nehéz találkozóra számítok tehát, viszont semmi vesztenivalónk nincs, fel kell vállalnunk saját magunkat, és újra meglepetést kell okoznunk. Ha egyben a csapat, bárkit képesek vagyunk legyőzni.