Nyert a Vác, Háfra Noémitől nem ilyen bemutatkozásra számított, aki csodát remélt

A huszonhat éves játékos 2021-ben került a Győri Audi ETO KC-hez, de kevés játéklehetőséget kapott, így a következő idényt már kölcsönben a dán Odensénél kezdte. Az átlövő ezt követően súlyos térdsérülést szenvedett, és kilenc hónapos kihagyás várt rá. A junior világbajnok kézilabdázó a 2023–2024-es idényt a montenegrói Buducsnoszt Podgoricában töltötte kölcsönben, azonban itt sem kapott sok játékpercet. Ezt követően került a német HB Ludwigsburghoz, ahol ugyancsak nem tudta magát beverekedni a csapatba, ezért is állapodtak meg a felek a szerződés felbontásában. A váci klub szűkszavú volt az új igazolásukkal kapcsolatban, a hivatalos honlapjukon kiadott nyilatkozatukban csak annyit mondtak, hogy Háfra a pályán nyújtott teljesítményével hamarosan minden kérdést el fog oszlatni.

Heves érzelmek

Már bő húsz perc is eltelt az első félidőből, de a háromszoros magyar bajnok Háfra Noémi csak nem tudott pályára kerülni az új csapatában. Igaz, nem is nagyon volt szükség a klasszis játékos megmozdulásaira, Herbert Gábor csapata kisebb megingásokkal kézbe tartotta a meccset. Háfra a padon üldögélve biztatta a társakat, és viszonylag ritkán pattant fel a helyéről egy-egy kétes bírói ítéletnél vagy remek átlövésgólnál. A váciak a félidő közepére nagyon kinyíltak, és ezt a vendég Mosonmagyaróvár gyakran kihasználta. A hazaiak labdavesztéseinél Háfra bőszen mutogatott a pályán lévő társainak, hogy védekezésben igyekezzenek hátra, viszont a váciak gyors kontragóljainál tapsolt és mosolygott a kispadon lévő csapattársakkal. Sőt, néhányszor vizes kulacsot is adott a pályáról lejövő megfáradt társaknak. Az első félidő 16-13-as hazai vezetéssel zárult.

Együtt élt a meccsel

A félidei szünetben lecsendesedett az egyébként óriási energiával szurkoló váci B-közép, és az első harminc percet nyugiban elücsörgő Háfra is elvégzett néhány nyújtógyakorlatot, főleg a térdízületeire összpontosított. A huszonhat éves kézilabdázó a második félidőt is a padon kezdte, egyelőre a váci közönség sem háborgott ezért, jobban lefoglalta őket a mérkőzés, hiszen még mindig nem tudtak háromnál nagyobb különbséget kialakítani a hazaiak. Háfra végig együtt élt a meccsel, bár szemmel láthatóan szeretett volna akkora gólokat lőni, mint a kilencedik találatát szerző Csíkos Luca. Az utolsó három percben már nem tudott új lendületet venni a Mosonmagyaróvár, és ekkor már Háfra is csak mosolygott Bukovszky Anna kapus sokadik védésén, és pacsizott minden csapattársával a hazai publikum vastapsa közepette. Sőt, a meccs végén Háfra még örömtáncot is járt velük, talán hazatalált, de azért lassan a labdával a kezében is bizonyára sokan szeretnék már látni őt.

Bemutatkozásképpen egyelőre csak a kispadig jutott, de legalább jó közösségbe került Vácon.

Fotó: Ladóczki Balázs

Női kézilabda NB I, eredmények:

Vác–Mosonmagyaróvár 31-26 (16-13)

FTC–Kisvárda 25-20 (12-11)

Győr–DVSC 19.00