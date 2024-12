Íme, a válogatott sikerének egyik alappillére, aminek köszönhetően közelebb zárkózhat a csapat az elithez

Eddig álomszerűen alakul a magyar, osztrák, svájci közös rendezésű kontinenstorna a társházigazda Magyarország számára. A csapat győzelemmel kezdett Törökország ellen, majd remek játékkal megnyerte a csoportkör rangadóját, a Svédország elleni párharcot, végül Észak-Macedóniát, majd már a középdöntőben Montenegrót és Lengyelországot is magabiztosan verte meg. A macedónok és a montenegróiak ellen ráadásul hátrányból fordítva. E sikerekben a játékosok és az edzői stáb mellett nagy szerepe van az orvosi stábnak (ezt Golovin Vlagyimir is kiemelte a lengyelek elleni 31-21-es diadalt követően), illetve a mentális felkészítésért felelős szakembernek is.

Simon Petra és a magyar válogatott eddig sikerrel vette az akadáyokat az Eb-n (Fotó: Mirkó István)

Bizalmi kapcsolat alakult ki

– Ő már évek óta a csapat mellett dolgozik. Én azt gondolom, az egy dolog, hogy valaki egy csapat mellett dolgozik, az pedig egy másik, amikor bizalmat is kap a szövetségi kapitánytól, ezáltal nyugodtan foglalkozhat a játékosokkal, mert megvan irányába a bizalmi kapcsolat az egész stábon belül. A női válogatottnál ez adott, és láthatjuk, hogy ennek ilyen pozitív hozadékai tudnak lenni – kezdte a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Pitz András, az MKSZ operatív igazgató-helyettese. – Aki követi a női kézilabdát, és különösen az elmúlt 10-15 év történéseit, az nagyon jól tudhatja, hogy többek között ezen a téren voltunk egy picit lemaradva a nálunk fejlettebb, jobb kézilabdát játszó országokkal szemben. Ebben nagyon sokat zárkózott fel a csapat, szerencsére ez olyan dolog, ami tanulható javarészt. Én azt látom, a játékosokon, és a mentális felkészítést végző szakemberen is, hogy mindannyian nagyon komolyan veszik ezt a munkát, sőt ebben az időszakban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek rá. Mindenki tud gyorsan futni, tud erősen dobni, de nem minden játékos tud fejben ugyanolyan jól a feladatára összpontosítani. Szerintem az Európa-bajnokságon elért eredményeken nagyon jól látható, hogy bár voltak kisebb gödrök, mélypontok bizonyos mérkőzéseken, nem temettük be magunkat, hanem képesek voltunk kijönni ebből. Én mindezt erre a remek háttérmunkára vezetném vissza.

Pitz András egy korábbi rendezvényen (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Szanyi-Nagy Judit)

Mentálisan is megerősödtek

Kívülről úgy tűnik, és a csapattagok is gyakran hangoztatják, hogy most „nagyon együtt van” a női kézilabda-válogatott kerete és stábja, Pitz András szerint ugyanez az összeszokottság elmondható a mentális felkészítésért felelős kolléga és a csapattagok között is. A játékosok bátran fordulnak hozzá, ez pedig alapfeltétele az eredményes együttműködésnek.

– Mostanra szerintem nagyon jó irányt vett ez a történet. Az elején, amikor egy idegen embernek kell megnyílni, akkor először nyilván ki kell alakulnia egyfajta bizalomnak ahhoz, hogy a másik ember meg tudjon nyílni. Viszont ha hétről hétre, hónapról hónapra mindig ugyanaz a szakember jön, a csapattagok pedig érzik, hogy megbízhatnak benne és megnyílhatnak neki, a felmerülő kérdésekben pedig támogatólag próbálnak nekik segíteni, ezáltal megerősödnek a játékosok

– mondta az operatív igazgató-helyettes, aki már a szövetségi kapitányi időszaka előtt, Siófokon is együtt dolgozott Golovin Vlagyimirrel.

Jön a románok elleni rangadó

A magyar csapat legközelebb december 8-án, vasárnap 18 órától lép pályára a kontinenstornán, akkor a középdöntő egyik legfontosabb párharca, a románok elleni összecsapás következik. Kulcskérdés lesz, hogy kit mennyire ragadnak el az érzelmek, esetleg mekkora terhet ró a kézilabdázók vállára a torna előrehaladtával egyre növekvő nyomás, a nemzeti csapat kerete azonban eddig azt bizonyította, hogy felkészült a hasonló szituációkra. A tét nem kicsi: amennyiben győz, biztosan elődöntős az Eb-n Magyarország.