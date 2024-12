Keserű évzárás: kirúgták a magyar játékos edzőjét Angliában

Wayne Rooney edzői pályafutása eddig nem az elképzelései szerint alakul. A legendás angol csatár 2020-as bemutatkozása óta már a Derby, a D. C. United, a Birmingham és a Plymouth csapatainál is megfordult, de sehol sem húzta tovább másfél évnél. A Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth például csak májusban nevezte ki, az év utolsó napján pedig már arról számolt be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Rooney-val.

Az angol Championshipben szereplő együttes 23 forduló alatt csak négy győzelmet aratott, kilenc meccse nyeretlen, tizennyolc ponttal a tabella utolsó helyén áll.