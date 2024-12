A Real Madrid a nagy nyertesek között, de mit szóljon Vinícius?

Ha Bajnokok Ligája, akkor Real Madrid. A spanyol klub 2024-ben tovább javította saját csúcsát, tizenötödször nyerte meg a BL-t, így már több mint duplaannyi sikere van, mint az örökranglistán második AC Milannak. A Real legszorosabb párharca a címvédő Manchester City elleni negyeddöntő volt, amely végén tizenegyespárbajban jutott tovább Carlo Ancelotti csapata. Egy fordulóval később, a Bayern München elleni elődöntő visszavágójának 88. percében még kiesésre állt a madridi csapat, ám Joselu hajrábeli duplája megfordította a párharcot. A londoni döntőre hasonló dráma már nem jutott, a Real Madrid Dani Carvajal és Vinícius Júnior góljával 2-0-ra nyert a Borussia Dortmund ellen. Carvajal, valamint Luka Modric, Nacho és a nyáron visszavonult Toni Kroos egyaránt hatodik BL-serlegét ünnepelhette, ezzel csatlakoztak a sorozat eddigi egyedüli csúcstartójához, Paco Gentóhoz.

A Real Madrid tizenötödik Bajnokok Ligája-sikerét ünnepelte 2024-ben (Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut)

Carvajalt a döntő legjobbjának is megválasztották, a teljes BL-sorozat hasonló díját pedig Vinícius kapta meg. A Real Madrid és brazil támadója talán ebből kiindulva is biztosra vette, hogy Viníciusé lesz a 2024-es Aranylabda is, ám azt a France Football által szervezett szavazáson Rodri, a Manchester City spanyol középpályása nyerte el. A Real Madrid megneszelte az eredményt, s tüntetőleg távol maradt a gálától, noha több kategóriában is díjat vehettek volna át a klub képviselői. Vinícius a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) virtuális gáláján vigasztalódhatott, a szövetségi kapitányok és a válogatottbeli csapatkapitányok szavazatai alapján a brazil támadó lett 2024 legjobb futballistája.

Hogyan áll a Real Madrid a Bajnokok Ligája alapszakaszában?

A kínos Aranylabda-epizódot leszámítva a Real Madrid nagyszerű évet zárt, még azzal együtt is, hogy a 2024/25-ös idényre átalakított Bajnokok Ligája alapszakaszában nem szárnyalt, a ligafázis őszi hat fordulója alatt csak kilenc pontot gyűjtött. A kieséses szakaszba jutás azért vélhetően így is meglesz a Realnak, s nem lepne meg senkit, ha 2025-ben is ott lenne a Bajnokok Ligája végjátékában a sorozat spanyol specialistája.