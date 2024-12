Slot eddig követte Kloppot, Liverpoolban remélik, hogy már nem így lesz

Egy évvel ezelőtt kevés olyan cikk született a Liverpoolról, amelyben Szoboszlai Dominik nevét ne említették volna meg. Részben azért, mert nemigen volt olyan mérkőzés, hogy az összeállításban ne lett volna benne, de ezen kívül is tett azért, hogy foglalkozzanak vele.

Hetvenmilliós vételárát tekintve tavaly nyáron nagyok voltak az elvárások az akkor még csak 22 éves játékossal szemben, de Szoboszlai az első hónapokban mutatott játékával kivívta a szakértők elismerését. Akkor ősszel több alkalommal is egy-egy mérkőzés legjobbjának választották válogatottunk csapatkapitányát, a lelkes szurkolók egyenesen az új Steven Gerrardot látták benne.

A Liverpool is robogott, felvette a kesztyűt az Arsenallal és a magát agyonnyerő Manchester Cityvel. Az Angliában mérvadónak számító karácsonyi időszakban még az Arsenal vezetett, ám az új évet már a Liverpool köszöntötte az élen – ráadásul győzelemmel, január 1-jén 4-2-vel küldte haza a Newcastle-t.

Szoboszlainak sokba került egy perc késlekedés

Szoboszlai Dominik számára viszont rosszabbul nem is kezdődhetett volna az év. Az addig a Vörösök minden bajnokiján pályára lépő magyar játékos a Newcastle ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet, majd Jürgen Klopp a 64. percben lecserélte őt. Ez a terv része volt, de az nem, hogy Szoboszlai sántikálva ballag le a pályáról.

– Az volt a tervünk, hogy lecseréljük őt, de sajnos egy perccel elkéstünk ezzel a lépéssel, mert az utolsó megmozdulásánál a combhajlító izmát fájlalta – nyilatkozta akkor a Liverpool vezetőedzője.

Az egy perc késlekedés „első fokon” öt meccsbe került Szoboszlainak, aki január utolsó napján, a Chelsea elleni bajnokin góllal tért vissza. Az örvendezés viszont csak rövid életű volt, az a fránya combhajlító ugyanis újra kivonta a forgalomból a magyar középpályást, ezúttal hét mérkőzésre.

Szoboszlai Dominik az évet sérüléssel kezdte, de remek formában fejezi be Fotó: AFP/GLYN KIRK

Hiába a nagy győzelmek minden fronton, Liverpoolban ekkortájt letargikus hangulat uralkodott. Gyors egymásutánban dőltek ki a klasszisok, Szoboszlai mellett Andy Robertsont, Alissont, Trent Alexander-Arnoldot, Mohamed Szalah-t, Diogo Jotát és Joel Matipot is nélkülözniük kellett hosszabb-rövidebb időre, de az igazi szívfájdalmat a közönségkedvenc Klopp január végi bejelentése okozta. Hidegzuhanyként érte a szurkolókat, hogy a klubot 2015 októbere óta szolgáló, 2023-ban szerződést hosszabító német látszólag hirtelen a kontraktusa felbontása mellett döntött.

– Mindent szeretek ebben a klubban, a városban, a szurkolóinkban, szeretem a csapatot, a személyzetet. Mindent szeretek. Hogy mégis meghoztam ezt a döntést, az mutatja igazán, mennyire meg vagyok győződve arról, hogy ezt kell tennem. Kifogytam az energiából. Tudtam, hogy egyszer eljön ez a pillanat, nem lehet újra és újra elvégezni ugyanazt a munkát. Az együtt eltöltött évek és átélt dolgok után egyre nagyobb tisztelet és szeretet övezett, így a legkevesebb, amivel tartozom, az az igazság. És ez a igazság – mondta a szurkolóknak címzett videóban.

Klopp búcsúja nem lett tündérmese

Némi gyógyírt jelentett a rajongóknak, hogy február végén új kupa került a Liverpool vitrinjébe. A sérült Szoboszlai a lelátókról nézte, ahogy a Vörösök nehézkesen, a 118. percben szerzett góllal 1-0-ra legyűrték a Chelsea-t a ligakupa fináléjában. Ekkor még kevesen gondolták, hogy ez lesz a Klopp-éra utolsó trófeája…

Hiszen a Liverpool a számtalan sérült és Klopp letaglózó bejelentése ellenére is gond nélkül vette az akadályokat. Márciusra fordulva a Mersey-parti gárda volt a Premier League éllovasa, már a felépült Szoboszlaival a fedélzeten, bizakodva várhatta a Sparta Praha elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharcot, illetve a nem túl acélos Manchester United elleni FA-kupa-negyeddöntőt, a már megnyert ligakupa mellé további három trófeáról lehetett álmodozni.

A csehek nem is voltak egy súlycsoportban a Liverpoollal, amely két mérkőzésen tizenegy gólt rúgva gázolt át a Spartán. A PL-ben akkor csupán hatodik Manchester United viszont nagy kihívás elé állította az ősi riválist. A Vörös Ördögök szereztek vezetést az Old Traffordon. A liverpooliak ebben az idényben is a fordítás mesterei voltak, a szünet előtt már ők vezettek. Ahhoz viszont nem voltak hozzászokva, hogy ellenük is képes lehet valaki a fordításra. A United pedig kétszer is felállt vert helyzetből, a ráadás utolsó utáni pillanatában lőtt góllal 4-3-ra győzve kiharcolta a továbbjutást.

Akkor még ezt nem lehetett tudni, de ez a pofon töréspontot jelentett a Liverpool 2023/2024-es idényében. Március végére a harmadik helyre csúszott vissza a gárda a bajnokságban, és bár ekkor még tartotta a lépést az Arsenallal és a Manchester Cityvel, április közepén egy csapásra minden széthullott.

Április 11-én az Atalanta elleni hazai Európa-liga negyeddöntő következett, és az olaszok úgy elpáholták a sorozat favoritját, hogy az még a Manchester Citynek is a becsületére vált volna. Innen már nem volt visszaút az El-ben, és három nappal később a bajnoki címről szőtt álmok is köddé váltak a Crystal Palace elleni hazai 1-0-s vereséggel. A Liverpool a City és az Arsenal mögött a harmadik helyen zárta Klopp utolsó angliai idényét. Nem a tündérmesébe illő búcsú volt, amit a város vörös felén elképzeltek.

Jürgen Klopp maga mögött hagyta Liverpoolt Fotó: AFP/Paul ELLIS

Ebben az időszakban Szoboszlai sem tudott segíteni a csapaton. A magyar középpályás a március eleji visszatérése után még sok játéklehetőséget kapott mesterétől, de a Sparta elleni El-párharcot leszámítva, amelyet két góllal és egy gólpasszal zárt, Szoboszlai csak árnyéka volt önmagának, az idény utolsó két hónapjában gól és gólpassz nélkül maradt. A sérülését követően nem tudott igazán formába lendülni, ezt látva Klopp egyre kevesebbet játszatta őt: az utolsó hat bajnoki meccsen összesen 98 perc jutott neki.

Kritikákból nem volt hiány, a szigetországi szakértők az őszihez hasonló teljesítményt hiányolták a Liverpool nyolcasától, az interneten a túlértékelt jelzővel találkozhattunk az egyik leggyakrabban vele kapcsolatban, a bejegyzései alatt pedig nem egyszer kérték tőle, hogy találjon magának új csapatot.

Alonso helyett Slot

Ez természetesen nem történt meg, de az egyértelmű volt, hogy Klopp kilenc idény után való búcsújával nagy változások lesznek a klubnál. A futballromantikusok a Vörösök egykori kiválóságát, a Bayer Leverkusent veretlenül a Bundesliga élére Xabi Alonso, esetleg Klopp jobb keze, Pep Lijnders kinevezésében reménykedtek, de előbbi egyelőre kitart az együttese mellett, míg utóbbi a német mesterrel együtt elhagyta a Liverpoolt (és éppen a napokban, alig öt hónap után menesztették első vezetőedzői állásából a Salzburgnál). Sokáig a már a Manchester Unitedet feltámasztani próbáló Rúben Amorim tűnt a befutónak, ám a klub egy olyan tréner felé fordult, akit még csak a jelöltek között sem emlegettek.

Amikor ugyanis Arne Slot neve ugyanis először megjelent a sajtóban, tulajdonképpen már tényként kezelték, hogy az ő kezébe kerül a gyeplő. A Liverpool-szurkolók arcán nem volt őszinte a mosoly, a beharangozott sztáredzők helyett egy, az AZ Alkmaarral és a Feyenorddal ugyan sikeres, de Hollandián kívül kevéssé ismert szakembert kaptak. Az angliai szakértők is felhúzták a szemöldöküket a hazáján kívül még nem dolgozó Slot láttán.

Szoboszlai vonatkozásában viszont gyakori vélemény volt, hogy a stílusa illik Slot elképzeléseihez, és szárnyalni fog az új edző kezei alatt. A Ferencváros korábbi játékosa, Julian Jenner, aki az Alkmaarnál együtt dolgozott Slottal, ezt vetítette előre:

– Szerintem még jobb lesz (Szoboszlai – a szerk.). Olyan edzője lesz, aki szereti, ha a csapata az ellenfél térfelén játszik, és nagyon kreatívan. Két belső középpályással tehermentesíti a támadó középpályását, hogy az szabadon játsszon, legyen intelligens és kreatív. Márpedig Szoboszlai éppen ilyen, a magyar válogatottban látható, hogy magára vállal szinte mindent, gólokat szerez, helyzeteket alakít ki és vezeti a csapatát. Úgy gondolom, a következő szezonban jelentős szerepet játszik majd Slot csapatában – vélekedett az egykori futballista.

Eljön a vörös betűs ünnep?

Nos, Slotot a várakozásoknak megfelelően kinevezték, három évet kapott a bizonyításra, és a klub történetének új fejezete Szoboszlai-góllal indult. Igaz, ez még csak a felkészülési időszak volt, mindenesetre jó előjelként tekinthettünk a Betis ellen 1-0-ra megnyert meccsre.

A Liverpool a Manchester United, az Arsenal és a Sevilla ellen is győzött. Az óvatos bizakodást viszont aggodalom kísérte, mert míg a csapat a pályán szállította az eredményeket, a tárgyalóasztalnál nem remekeltek a klub képviselői. Már a végéhez közeledett az átigazolási időszak, és a topligák alakulatai közül egyedüliként a Liverpool egy játékost sem vásárolt, miközben a szurkolók kétségbeesetten várták egy új hatos érkezését.

Nem jött, a fő kiszemelt Martín Zubimendi inkább a Real Sociedadnál maradt, „kárpótlásul” egy kapust kaptak a drukkerek az Európa-bajnokságon remeklő Giorgi Mamardasvili személyében, aki viszont csak 2025 nyarán csatlakozik majd a kerethez. Az egyetlen, fizikai valójában valóban megérkező játékos az Európa-bajnok szélső, Federico Chiesa volt, aki a 12 millió eurós vételárával akár jó vásárnak tűnhetett, ám sérülékeny, így nem lehetett tudni, mennyire lesz majd a csapat segítségére.

Néhány hónap elteltével azt mondhatjuk, hogy eddig nem sokra, tekintve, hogy újabb sérülése miatt négy meccsen eddig 124 percet töltött el a pályán. A csapat ugyanakkor jól megvan nélküle. A Premier League negyedik fordulójában becsúszott egy váratlan hazai vereség a Nottingham Forest ellen, de egyébként

a klub honlapján minden héten azt hirdethették, hogy újabb rekordot döntött meg a gárda, a Liverpool egyetlen edzője sem produkált még ilyen parádés rajtot.

A csütörtökön kezdődött karácsonyi forduló első játéknapja után az említett egy vereség mellé három döntetlen és tizenhárom győzelem társult, illetve – egy meccsel kevesebbet játszva – hétpontos előny a legközelebbi üldözővel, a Chelsea-vel szemben.

Mohamed Szalah pályafutása egyik legjobb idényét produkálja Fotó: AFP/Glyn KIRK

Hasonlóképp, a Bajnokok Ligájában is a Liverpool hátát nézi a mezőny, az alapszakasz első hat fordulóját pontvesztés nélkül tudták le a Vörösök, miközben a spanyol bajnok Real Madridot és a német címvédő Bayer Leverkusent is elintézték. A ligakupában is versenyben vannak, itt a Tottenham elleni párharc vár rájuk.

A Liverpool hasít, a játékosok pedig kivirágoztak, mióta Slot megérkezett. Mohamed Szalah élete idényét futja, 24 mérkőzésen 18-szor volt eredményes és még 15 gólpasszt is kiosztott. Ryan Gravenberch újjászületett, uralja a középpályát, Szoboszlai munkabírását pedig az angol sajtó is elismeri. Általában az edzője is elégedetten figyeli válogatottunk csapatkapitányát, kritikaként szeptemberben annyit jegyzett meg, hogy több gólt és gólpasszt szeretne tőle. Ebben a magyar középpályás is egyetért a holland mesterrel, ha az idény végére összesítve elérné a huszonötöt, bár már hússzal is elégedett lenne. A tavalyi hét találathoz és négy assziszthoz képest ez merész vállalkozás. Eddig három plusz négy a mérlege, tehát tavasszal nagyobb sebességre kell kapcsolnia, hogy teljesítse a célkitűzéseit.

A Liverpool csapatának pedig az is elég lesz, ha tartja a mostani tempót, hogy a tündérmeséjét tovább írja. Ugyanakkor a Mersey partján még nem ihatnak előre a medve bőrére, hiszen az előző év végéhez közeledve, ha nem is ennyire, de biztató volt a helyzet. Akkor szívfájdalommal zárult számukra a tavasz, meglátjuk, hogy a sors megismétli-e önmagát, avagy Slotnak sikerül-e visszaültetnie a trónra a gárdát. Annyi biztos, hogy piros, vagy mondjuk úgy, vörös betűs ünnep lenne a PL megnyerésének napja, hiszen egy újabb címmel utolérnék az ősi rivális, húsz elsőségével rekordbajnok Manchester Unitedet.