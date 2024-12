Szoboszlai „kézrátételes” karácsonyi fotóját nem mindenki fogadta jól

Szoboszlai Dominik nagyszerű formának örvend az elmúlt időszakban, láthatóan élvezi a futballt, ami az ünnepeket is áthatja Angliában. A Tottenham elleni teljesítménye előtt leborult az angol sajtó, a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot külön is kiemelte a játékát a 6-3-as győzelem után. Az angol futballban azonban ilyenkor sem áll meg az élet, december 26-án, vagyis a Boxing Dayen újabb fordulót rendeznek, az éllovas Liverpool ma a Leicester City csapatát fogadja az Anfielden.

Szoboszlai Dominik nagy formában a karácsonyi időszakban is. Fotó: Zumapress.com

Szoboszlai a legutóbbi két bajnokin kezdő volt, és nem elképzelhetetlen, hogy a játékosait gyakran rotáló Slot ezúttal kisebb pihenőt ad neki, azt is figyelembe véve, hogy sárga lapos eltiltás fenyegeti a magyar középpályást, és a héten a nehezebb feladatnak a West Ham United elleni vasárnapi, idegenbeli meccs tűnik.

Szoboszlai karácsonyi fotója rosszmájú megjegyzéseket is szült

Az ugyanakkor biztos, hogy Szoboszlai a menyasszonyával, Buzsik Borkával és annak húgaival töltötte a karácsonyt, erről egy fotó is felkerült a Redditre. Érdekesség, hogy a Liverpool játékosai közül többen is megosztottak karácsonyi fotókat a hivatalos oldalukon, köztük Mohamed Szalah karácsonyfás képe vihart is kavart, ám Szoboszlai a hivatalos felületén a Tottenham elleni gólját ünneplős képpel kívánt boldog karácsonyt.

Mégis felkerült egy privát kép is róla az internetre, ami egy önfeledt, vidám fotó a karácsonyfa előtt a három Buzsik-lánnyal: Szoboszlai és a menyasszonya a testvérek fejére teszi a kezét. A Redditen közzétett hozzászólások között rosszmájú megjegyzések is vannak (ezeket inkább nem idéznénk, aki akarja, alább elolvashatja).