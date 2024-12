Szoboszlai körül felgyorsultak az események, de mi lesz a bajnoki címmel?

A számok nyelvén: 1. Liverpool 42 pont/17 meccs, 2. Chelsea 35/18, 3. Nottingham Forest 34/18, 4. Arsenal 33/17.

Miért kapott eltiltást Szoboszlai Dominik?

A Liverpool még egy meccset játszik 2024-ben, a West Ham United elleni vasárnapi találkozón viszont Szoboszlai Dominik biztosan nem játszik, ugyanis a magyar középpályás a Leicester ellen megkapta az ötödik sárga lapját a bajnokságban.

Szoboszlai augusztusban, szeptemberben és októberben is egy-egy sárgát gyűjtött be, karácsony környékén azonban felgyorsultak az események, a Tottenham elleni parádéja, majd a Leicester ellen epizódszereplése alatt is kapott egy-egy figyelmeztetést.