Cristiano Ronaldo beteg halakról beszélt a győzelme után egy gálán

Cristiano Ronaldo közel a negyvenhez sem áll le, pénteken még díjat is kapott a Dubajban megrendezett Globe Soccer Awards gálán, őt választották a Közel-Kelet legjobb futballistájának. A portugál világsztár megragadta az alkalmat, hogy elmondja, az Aranylabda szerinte nem a megfelelő játékosnál landolt.

– Úgy gondolom, hogy Vinícius érdemelte volna az Aranylabdát. Szerintem igazságtalan döntést hoztak, és ezt itt, mindenki előtt el is mondom. Rodri kapta, aki szintén megérdemelte, de Viníciusnak kellett volna adni az Aranylabdát, mert megnyerte a Bajnokok Ligáját, ráadásul gólt szerzett a döntőben. De tudják, milyenek ezek a gálák, mindig ugyanazt csinálják – mondta köszönőbeszédében Ronaldo, aki az este során azt is elmondta, szerinte ebben az idényben is a Real Madrid nyeri meg a BL-t, hiszen még ha gyötrődik is, a királyi gárda mindig feláll, és az ellenfelek félnek a Santiago Bernabéu stadionban pályára lépni.

Cristiano Ronaldo mellett Vinícius Júnior is díjat kapott a gálán (Fotó: AFP/Anadolu/Waleed Zein)

Ronaldo: Jól járt a United Amorimmel

A 39 éves futballista egy másik korábbi csapatáról, a Manchester Unitedről is beszélt a gála után adott interjúban. Rúben Amorim november végén vette át a gárda irányítását, de az eddigi tíz mérkőzéséből ötöt elbukott az angolok vezetőedzőjeként. Ronaldo kiállt a honfitársa mellett.

– Amorim fantasztikus munkát végzett Portugáliában az én Sportingommal. De a Premier League más, ez a legkeményebb bajnokság a világon. Tudtam, hogy nehéz lesz, még viharos időszak következik. De aztán a vihar elcsitul, és kisüt a nap. Drukkolok, javulni fog vele a helyzet. Én a legjobbakat kívánom a Manchester Unitednek, mert szeretem a klubot – fogalmazott a portugál támadó. Szerinte egyébként sem az edzők jelentik a problémát a Vörös Ördögöknél, mert mint tudjuk, a fejétől bűzlik a hal. – Már másfél évvel ezelőtt elmondtam, de továbbra is állítom, hogy nem a trénerekkel van gond. Ez olyan, mint amikor van egy beteg halad egy akváriumban. Ha kiveszed onnan, megoldod a problémát. De ha visszateszed az akváriumba, újra beteg lesz. Ugyanez a probléma a Manchester Unitednél is.