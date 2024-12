Amorim a Manchester United új hagyománya és a karácsonyi kirúgás miatt aggódhat + videó

Rúben Amorim november 11-én vette át a Manchester United irányítását. A kezdés még egészen biztató volt: az első három meccséből kettőt megnyert új csapatával a portugál szakember. Decemberben viszont Amorim irányításával már öt vereségnél jár a Manchester United, amely karácsony másnapján a kiesőzónát ezzel a sikerrel elkerülő Wolverhampton otthonában bukott el.

André Onana akcióban, a Manchester United kapusa azonban a Wolverhampton ellen szögletgólt is kapott. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Jellemző a manchesteri csapatok aktuális vesszőfutására, hogy az egyetlen december bajnoki sikerét az MU éppen a Manchester City ellen aratta. Más felsőházi riválisok: az Arsenal, a Nottingham és a Bournemouth ellen viszont vereség jutott Amoriméknak, s a Manchester United karácsonykor még nagyobb pofont kapott. A Wolverhampton kieső helyen állva fogadta a MU-t, a 2-0-s győzelemmel viszont ellépett onnan.

Manchester United: a szögletgól az új hagyomány?

André Onana, a Manchester United kameruni kapusa ugyan mutatott be nagy védést is, azzal viszont nem dicsekedhet, hogy szögletgólt kapott. S az MU szurkolói nem boldogok attól, hogy ez már-már kezd szokássá válni: múlt héten az Angol Ligakupában a török tartalékkapus, Altay Bayindir is beszedett egy hasonló találatot.