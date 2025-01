Az NB I-es mezőny fele a napfényes tengerparton szeret felkészülni

Idetartozik a tabella élén telelő Puskás Akadémia is, amely vasárnap utazik két hétre Marbellába, ahol a napi két edzést három meccs teszi változatosabbá sorrendben az osztrák Wolfsberger AC, a svéd Hammarby és az amerikai Seattle Sounders ellen. Ugyancsak Spanyolország déli részében edzőtáborozik majd vasárnaptól a Diósgyőr, szintén két hetet tölt el ott, közben ellenfele lesz a Wolfsberger AC, a lengyel Raków Czestochowa, a cseh FK Pardubice és az ukrán LNZ Cherkasy is. A spanyol Murcia ad otthont az Újpest felkészülésének, a lilák is vasárnap utaznak, előtte pénteken viszont lejátszanak egy meccset a Budafokkal. Az edzőtábor során megmérkőznek a Gennaro Gattuso által irányított és Ivan Rakiticcsel megerősödött horvát Hajduk Splittel, majd a lengyel Slask Wroclaw ellen lépnek pályára, az utolsó ellenfél pedig már újra itthon a szerb FK Tekstilac Odzaci lesz.

Felkészülés a nemrég kirúgott edző új csapata ellen

A legnépszerűbb helyszín azonban továbbra is Belek, a tizenkettes mezőny fele ott végzi el a januárra tervezett munka dandárját. A Nyíregyháza és az MTK tegnap már el is utazott, az előbbi a jövő hét végéig összeméri a tudását a romániai Sepsi OSK-val, valamint két lengyel együttessel, a Korona Kielcével és a GKS Katowicéval, az utóbbi pedig a román Universitatea Cluj, a lengyel Motor Lublin és egy még nem ismert csapat ellen lép pályára. Szombaton követi őket a Debrecen, amely az utazás előtt, holnap összecsap az Araddal Pallagon, majd Belekben először az október végén menesztett edzőjének, Szrdjan Blagojevicsnek az új csapatával, a szerb Partizan Beograddal találkozik, ezután a szintén szerb Radnicki és az észak-macedón FC Struga lesz az ellenfele.

Az MTK a múlt héten kezdte el a felkészülést, és már el is utazott a beleki edzőtáborba (Fotó: Mtkbudapest.hu)

Január 14-től csatlakozik a többi klubhoz a Kecskemét és a Paks is. A KTE szombaton a Békéscsabát fogadja, azt viszont még nem tudni, hogy Belekben kik lesznek az ellenfelei. A paksiak is az utazás előtt játsszák le az első felkészülési mérkőzésüket, a BVSC lesz a vendégük, utána az edzőtáborban az osztrák LASK, a lengyel Pogon Szczecin és Górnik Zabrze néz velük szembe, a sort pedig a dán Vejle BK zárja majd. Utolsóként a Győr utazik, amely itthon megmérkőzik a Tatabányával és a cseh Sigma Olomouccal, január 16-án kerekedik fel Belek felé, ahol a szerb Novi Pazar, a bolgár CSZKA Szófia és a bosnyák Valez Mostar várja.

Felkészülés külön utakon

Maradt két klub, amelyek eltérő utat választottak. A Fehérvár FC a jövő hét elejétől kilenc napot tölt el a horvátországi Umagban, az edzésmunkát öt meccs töri meg, ezeket a szlovén NK Brinje, Grosuplje és Kalcer Radomlje, valamint a szerb Tekstilac Odzaci ellen játssza le, majd újra itthon a Szentlőrinc ellen zárul a felkészülése. A Zalaegerszeg zömmel hazai környezetben marad, az első és az utolsó meccsét Lendván játssza a HNK Sibenik, illetve a Nafta Lendva ellen, a néhány napos győri edzőtáborában pedig a cseh SK Lisen és a Dunaszerdahely ellen tesztelheti a felkészültségét.