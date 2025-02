Milák Kristóf Tenerifére utazik, egy hónap előnye lehet tavalyhoz képest

Biztató fejlemények alakulnak Milák Kristóf körül. A kétszeres olimpiai bajnok a hét elején másfél év után először hosszabb interjút adott, amiben bár nem minden fontos kérdésre kaptunk választ, de a korábbi következetes hallgatása után határozott előrelépésként könyvelhettük el a megnyílását. Most pedig arról értesültünk, hogy Milák pénteken Tenerifére utazik háromhetes edzőtáborba Szabó Álmos csapatával.

Milák Kristóf tavaly az olimpián arany- és ezüstérmet szerzett. Fotó: Csudai Sándor

Milák új edzője, aki Virth Balázs helyébe lépett, 2016 óta kiemelten paraúszókkal foglalkozott, s tette ezt igen nagy sikerrel: felesége, Illés Fanni a tokiói paralimpián, Pap Bianka pedig ott és tavaly Párizsban is aranyérmet szerzett, hogy csak a legnagyobb eredményeiket említsük. Szabó Álmos most a két paraúszó klasszis mellett Milák Kristóf felkészülését is irányítja majd a tenerifei edzőtáborban.

Tavaly Virth Balázzsal is készült a Kanári-szigeteken Milák, de akkor egy hónappal később, március közepén kezdte meg az év első nagy külföldi edzőtáborát. Ennek pedig lehet jelentősége, hiszen az idei év fő versenyét, a szingapúri világbajnokságot ugyanúgy július végén, augusztus elején rendezik, mint tavaly a párizsi olimpia medencés úszóversenyeit. Tehát ha minden jól alakul, Milák felkészülése idén egy hónapos előnyben lehet 2024-hez képest.

Egy éve került munkakapcsolatba Szabó Álmossal

Érdekesség, hogy tavaly ilyenkor Virth a dohai világbajnokságon tartózkodott a többi úszójával, és a távollétében Milák abban az időszakban dolgozott először Szabó Álmossal idehaza, akkor kezdhetett kialakulni a kötelék kettejük között.

– Nyilvánvalóan nagyon fontos a kémia – mondta Szabó Álmosról Milák a már említett interjúban. – Elengedhetetlen a pozitív közös munka, és most Álmossal tapasztalom azt, hogy ez megvan, és ez nagyon erős kettőnk között. Ez az elmúlt fél évben csúcsosodott ki, és lett ennek némi gyümölcse. Álmos mindenkitől különbözik. Ezt igazából a szakmai dolgokra értem elsősorban. Viszont szakmailag nem voltam tudatában annak, hogy Magyarországon van ilyen edző.

Szabó Álmos és Milák Kristóf. Fotó: Bánkuti Sándor

Azt Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke korábban elárulta, hogy a 24 éves úszó januárban megkezdte a felkészülést, most pedig az első külföldi edzőtáborban az igazi munka is kezdetét veheti, amikor az úszás tölti majd ki a mindennapjait.

Mikor láthatjuk Milák Kristófot versenyezni?

Idén a tervek szerint április 9. és 12. között rendezik az úszók országos bajnokságát, az lehet az első komolyabb visszajelzés arról, hogyan halad Milák felkészülése Szabó Álmos irányításával.

A célt mindenesetre Milák már kijelölte: irány a szingapúri világbajnokság.

– Megígérni nem fogom, hogy ott leszek a 2028-as Los Angeles-i olimpián, csak azt, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy így legyen. Egyelőre Szingapúrt tudom megígérni – jelentette ki az úszó.

Az idei lehetne az első vb, amelyen 2022 után részt vesz, amikor Budapesten még Virth tanítványaként 100 és 200 pillangón is aranyérmet szerzett, az utóbbin a mai napig élő világcsúcsával. Azóta Milák 2023-ban a fukuokai, 2024-ben pedig a dohai vb-t is kihagyta.