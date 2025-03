Szoboszlainak két magyar csapattársa is lehet? A Fradi tehetségét figyeli a Liverpool

Ha ez így folytatódik, lassan több magyar játékosa lesz a Premier League-t fölényesen vezető Liverpoolnak, mint amennyi magyar játékost a kezdőjébe nevez néhány NB I-es klub a jelenleg is folyó bajnokságban. Ott van már a csapat klasszisa, Szoboszlai Dominik, illetve minden jel szerint nyártól a Vörösök játékosa lesz Kerkez Milos. És érkezhet a következő magyar, ugyanis az nb1.hu cikke szerint Naby Keita, a Vörösök egykori, BL-győztes játékosa, aki jelenleg a Ferencvárost erősíti – utóbbi szó szerint értendő a játékát látva –, a liverpooliak figyelmét felhívta csapattársára, a vele kiválóan együtt játszó Tóth Alexre. Részben ennek a korábbi nyilatkozatnak, részben pedig az elmúlt időszak remek játékának és a válogatottbeli bemutatkozásának köszönhetően került a Mersey-partján a figyelem középpontjába.

A jelen és a jövő a válogatottban: Gulácsi Péter és az üstökösként berobbanó Tóth Alex (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Tóth Alex fantasztikus lehetősége

A megfigyelés tényét az Anfield Watch is megerősítette, miután cikkében közölte, a Ferencvárosnál futballozó

Tóth Alex a jövőben egy olyan játékos lehet, akire érdemes lesz figyelni a Liverpoolnak.

A portál szerint a Fradi fiatal tehetsége a magyar válogatott törökök ellen elszenvedett 3-0-s veresége ellenére jó benyomást tett, hiszen a rendelkezésére álló idő alatt remekül futballozott. Klubedzője, a Liverpoolnál korábban szintén játszó Robbie Keane adta meg a lehetőséget Tóthnak, aki élt vele, mára kihagyhatatlan láncszeme az újabb bajnoki címre törő Ferencvárosnak.

Szoboszlai legyen a példa, ne Lisztes

A liverpooli portál úgy véli, minden adott ahhoz, hogy Tóth a Vörösök középpályása legyen a jövőben. Ugyanakkor azt sem titkolja el a cikkíró – a magyar Bocsák Bence –,

hogy a 19 éves játékosnak még fejlődnie kell, hogy az Anfieldre költözzön az NB I-ből.

Akár az is, hogy a Liverpoolhoz szerződve eltöltsön egy vagy két évet egy erős nyugati bajnokságban, mielőtt a Premier League listavezetőjéhez igazol. És azért is, hogy ő inkább Szoboszlai Dominik útját járja be, ne pedig a hozzá hasonlóan tehetséges, szintén 19 éves Lisztes Krisztiánét.