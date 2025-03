Válogatott kapusát is odaadná Kerkezért a Liverpool

Mint ahogy azt nemrég lapunk is megírta, annak ellenére, hogy több topcsapat is szívesen vinné a nyáron Kerkez Milost, a 21 éves játékos a közelmúltban elismerte, hogy a nyártól Szoboszlai Dominik klubtársa lehet. Most kiderült, könnyen előfordulhat, hogy a Bournemouth nem pénzt – csekély 40-50 millió fontot emlegettek a transzfer kapcsán –, hanem egyik legfontosabb kiszemeltjét kapja meg a Liverpooltól, mintegy csereként Kerkezért.

Kerkez Milos remekel a Bournemouth csapatában, nem véletlen, hogy a Liverpool kinézte magának (Fotó: AFP)

Érik a Kelleher–Kerkez csere

A Football Insider megírta , hogy a Bournemouth mindenképpen szeretné megszerezni a Vörösök ír válogatott kapusát, Caoimhín Kellehert. Utóbbi ugyanis hiába védett jól, amikor Alisson Becker lesérült, most harmadik számú kapuvédővé válik a Liverpoolban, ahova a tavalyi Eb-n felfedezett grúz Giorgi Mamardasvili érkezik a nyáron.

Arne Sloték nem ragaszkodnak Kelleherhez

– 30-40 millió font a kapus ára –, főleg akkor, ha egy az egyben elcserélhetik a menedzser által kiszemelt Kerkezre.

Természetesen a szurkolók is találgatnak nap, mint nap az ügyben, és a Liverpool egyik szurkolói honlapja, az Empire of the Kop szerint

ha a csere még sem jönne össze, akkor sem lenne gond Kerkez megszerzése,

ugyanis a Vörösöknek a kapusért kapott pénzért, valamint a magyar védő érkeztével feleslegessé váló Kosztasz Cimikasz eladásából is szép summa érkezhet a csapat számlájára, azaz jutna pénz például a Newcastle svéd támadójának, Alexander Isaknak a megszerzésére.