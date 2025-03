Eljött az idő, Kerkez igent mondott egy fontos kérdésre

Kerkez Milos már a 2023-as átigazolása után remekelt a Premier League-ben, de igazán a második idényében sikerült magára felhívnia a figyelmet. Olyannyira, hogy Európa legjobb klubjai állnak sorba érte, és az amerikai futballrajongók is megismerhetik a nevét, ugyanis pénteken a neves The Athletic közölt egy interjút a Bournemouth hátvédjével.

Kerkez ebben fejlődött Iraola kezei alatt

A beszélgetés során Kerkez elárulta, bemutatkozó szezonjában hozzá kellett szoknia a PL fizikalitásához és a tempóhoz, de már otthon érzi magát az angol bajnokságban, és sikerült egy hiányosságát is korrigálnia. – Az edzőnk, Andoni Iraola bízik bennünk, és időt ad arra, hogy hozzászokjunk a játékhoz, mert tisztában van a képességeinkkel, és tudja, hogy csak idő kérdése, és megmutatjuk, mire vagyunk képesek. Én szeretek versengeni, agresszívan játszani, de közben sportszerű maradok. Szélső védőként védekeznem és támadnom is kell, de természetesen az előbbi a fontosabb. Ha nem vagy jó védő, akkor nem játszhatsz, nem nyerhetsz trófeákat. Az előző évben még dolgoznom kellett ahhoz, hogy ne legyenek pillanatnyi kihagyásaim, most már viszont az egész mérkőzés során összpontosítani tudok, és azt hiszem, hogy védekezésben és támadásban is jól teljesítek. Ha Iraolánál szélső védő akarsz lenni, akkor ilyennek kell lenned – fedte fel Kerkez, aki ilyennek látja a saját játékát:

Azzal nehezítem meg a szélsők dolgát, hogy közel maradok hozzájuk, nem hagyok nekik teret, és követem őket. A robbanékonyság és a védekezés az én erősségeim.

A 21 éves játékos elárulta, a pályán kívül is ugyanúgy viselkedik, mint a gyepen, a felé áradó kommentáradat eljut hozzá, de igyekszik kizárni, amit mondanak róla.

– Amikor az emberek azt mondják, hogy jutnak el hozzá ezek a hangok, azok szerintem hazudnak. A lényeg, hogy foglalkozol-e velük vagy sem. Rólam, ha valaki rosszat mond, akkor végzem tovább a munkámat. Ha valaki jót, akkor végzem tovább a munkámat. Ennyi az egész.

Szoboszlai Dominik (10) és Kerkez Milos (11) a válogatott után Liverpoolban is csapattársak lesznek? Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Kerkez: Irány egy topcsapat!

A munkáját annyira jól végzi, hogy időről időre a Premier League-ben listavezető Liverpoollal, az angol rekordbajnok Manchester Uniteddel vagy éppen a Bajnokok Ligája urával, a Real Madriddal is összeboronálják. Természetesen erre vonatkozólag is kapott kérdést.

– Igen – válaszolta, amikor arról érdeklődtek nála, hogy a karrierje következő lépése egy topcsapathoz való átigazolás lehet-e. – Gyerekként arról álmodsz, hogy az elitben szerepelj, trófeákat nyerj, egy neves klub játékosa légy. Az ügynököm és az édesapám foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Engem nem terhelnek ezzel, hiszen még zajlik az idény, szóval nincs értelme erről beszélni. Több meccsünk van még hátra, az FA-kupa fontos nekünk. Azt sosem lehet tudni, hogy mi történik, ha egy klub bejelentkezik érted. Meglátjuk, hogy mi lesz a nyáron – tette hozzá sejtelmesen.

Nos, azt még nem tudhatjuk, hogy mit hoz a nyár, annyi viszont biztos, hogy csapata vasárnap (17.30, tv: Spíler1) a Premier League-ben címvédő Manchester Cityt próbálja meg majd legyőzni, és ezzel elődöntőbe jutni az FA-kupában. Mindezt Kerkez Milos nélkül kell elérnie, a magyar válogatott játékos sárga lapos eltiltás miatt csak a lelátóról figyelheti majd az idény egyik legfontosabb összecsapását.