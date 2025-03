Egymillió eurót fizet: így nyert a Barcelona, az egyik gólszerző megsérült

Lewandowski az Osasuna ellen is csereként lépet pályára, s ő állította be a 3-0-s végeredményt, így már huszonhárom góllal áll a La Liga góllövőlistájának élén. Araújo visszaért Dél-Amerikából Katalóniába, de Barcelonában is végig a kispadon ült. A Barcelona a győzelem ellenére nem engedte el az időpont témáját.

– Mérges vagyok, ez nem normális.

Sokszor beszéltünk már arról, hogy túl sok mérkőzést játszunk. Tudom, hogy vannak, akik ezt nem értik meg.

– Szerencsésnek érzem magam, hogy a szenvedélyemből megélhetek, de ez az időpont tiszteletlenség, s nemcsak felénk, az Osasunával szemben is, amelynek szintén van válogatott játékosa, például a horvát Budimir, aki ellenünk játszott – mondta a meccs után a Barcelona francia védője, Jules Koundé, aki a horvátok ellen 210 perces párharc és tizenegyespárbaj ellen ünnepelhetett továbbjutást a Nemzetek Ligájában.

Nagy árat fizetett a Barcelona

Nem véletlen, hogy a mérkőzés után is szóba jött a kritizált időpont, a Barcelona öltözőjében ugyanis a siker és a címvédő Real Madrid előtt megszerzett hárompontos előny ellenére nem lehet felhőtlen az öröm.