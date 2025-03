Kubatov Gábor odaszúrt Lisztesnek: azért tart itt, mert nem fogadta meg a tanácsait

Ki tudná feledni 2023 tavaszát, amikor az akkor még 17 esztendős ifjabb Lisztes Krisztián öt góllal berobbant az NB I-be , és komoly szerepet vállalt a Fradi újabb bajnoki címében. Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya is felfigyelt rá, és amikor egy évvel később az Eb-tartaléknak jelölte, azt üzente ezzel Lisztesnek, hogy kész megadni neki az esélyt a nemzeti csapatban, ha az Eintracht Frankfurt játékosaként tovább fejlődik.

Lisztes Krisztián nyári kölcsönadását tervezi az Eintracht Frankfurt Fotó: Reuters/Imago

Legutóbb tavaly szeptember 20-án lépett pályára

Nos, azóta tudjuk, hogy mi történt: a frankfurti nagycsapat meccskeretébe egyszer sem tudott bekerülni,

több mint fél éve már az Eintracht német negyedosztályban, az Oberligában szereplő csapatában sem lépett pályára

– legutóbb szeptember 20-án a Göppinger ellen szerepelt, amikor gólpasszt is adott –, ráadásul a magyar utánpótlás-válogatottakból is kiszorult. A német Sport Bild szerint az Eintracht a 2029-ig érvényes szerződéssel rendelkező Lisztes kölcsönadását tervezi a nyáron.

Az elnök szerint nem volt profi a hozzáállása

Arra a kérdésre, vajon miért nem futotta be a Frankfurtnál azt a karriert, amit többek szerint a tehetsége alapján be kellett volna futnia, sokan keresték eddig a választ. Most a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán válaszolt a szurkolói kommentekre, így többek között azt is elmondta, szerinte Lisztessel mi volt a probléma.

Az biztos, keményen odaszúrt a 19 éves játékosnak,

kijelenthető, hogy a hozzáállását nem nevezte éppen profinak.

– Mindenkinek bele kell tenni a melót, nem elég a tehetség, nem elég a tálentum, ott dolgozni kell mindennap. Én kis Lisztesnek is mondtam, hogy tegyen bele most egy évet, amikor felkerült az első csapathoz,

úgy étkezzen, úgy aludjon, úgy eddzen, azt más ember nem tudja megcsinálni, csak ő. De hát azt hiszem, nem fogadta meg a tanácsomat.

De a Tóth Aliban van. Tóth Ali 14 km-t fut minden meccsen, szóval ő egy komoly kaliber – formált nem éppen hízelgő véleményt Lisztesről Kubatov Gábor.