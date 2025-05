Arteta a kiesés után olyasmit mondott, amit maga sem hisz el

Mikel Arteta a BL elődöntőjének visszavágója előtt olyasmit mondott, amire sokan felkaphatták a fejüket. A spanyol menedzser arról beszélt, hogy a Liverpool kevesebb ponttal lett a Premier League bajnoka, mint amennyivel az ő csapata az elmúlt két évben a Manchester City mögött második lett az angol ligában.

Ez egy nagyon furcsa kijelentés volt, tekintve, hogy a bajnokságnak még nincs vége, három forduló van hátra, azaz a Liverpool még kilenc pontot szerezhet, és a mostani 82-ből addigra 91 lehet. Ehhez képest a jelenleg a PL-ezüstért harcban lévő Arsenalnak tavaly 89 pont jött össze, egy évvel korábban 84, 35 forduló elteltével (vagyis ahol most járnak az angol élvonalban) pedig 80, illetve 81 pontja volt...

Tehát már ez a magyarázat is sántít.

Artetán sokszor számon kérik, hogy már 2019 óta irányítja a londoni gárdát, de a nagy sikerek elkerülik, és azzal, hogy az Arsenal szerdán a PSG-vel szemben kiesett a BL-ből, eldőlt, hogy idén is trófea nélkül a csapat – immáron öt éve nem nyertek semmit az Ágyúsok.

Megint trófea nélkül maradnak Arteta ágyúsai Fotó: AFP/Thibaud Moritz

Jól teljesített az Arsenal a BL-ben, de...

Szó se róla, Arteta együttese jól teljesített idén a Bajnokok Ligájában. Az alapszakaszt a harmadik helyen zárta, később, a negyeddöntőben pedig akkora pofont adott a Real Madridnak, amire ritkán van példa az elitsorozatban. De a PSG elleni elődöntős párharc egészét tekintve egy percig sem tűnt úgy, hogy az Arsenalnak valós esélye lett volna a franciákkal szemben.

A londoni összecsapást Ousmane Dembélé góljával már a 4. percben eldöntötte a Paris Saint-Germain, és csak rövid időszakok voltak a találkozón, amikor az Arsenal volt a jobb. Utóbbi a visszavágót nagy elánnal kezdte, de az első néhány percben több ziccer is kimaradt. Aztán a PSG belerázódott a meccsbe, nem kellett a hazaiaknak sok helyzet, hogy az első gólt megszerezzék, és onnan az Arsenalnak már nem volt visszaút, 2-1-re elbukta a mérkőzést, 3-1-re a párharcot.

Arteta szerint az Arsenal érdemelt továbbjutást

Arteta viszont más szemüvegen keresztül nézte ezeket a meccseket, legalábbis a lefújás utáni értékeléséből ez tűnik ki.

– Először is gratulálnom kell a PSG-nek a döntőbe jutáshoz. Majd akkor fogok értékelni, ha kicsit megnyugodtam, de még a PSG kispadjától is azt a visszajelzést kaptam, hogy sokkal jobbak voltunk náluk.

Az Ágyúsok vezetőedzője ezt a kijelentését később a sajtótájékoztatón is megismételte, ami azért is érdekes, mert kollégája, a párizsiakat irányító Luis Enrique a sajtótájékoztatón nem értett egyet azzal, hogy az Arsenal lett volna a jobb csapat. De visszatérve Artetához, így folytatta a spanyol:

– Ha megnézzük a két meccset, a legjobb játékosuk a kapus volt, az ő oldalukra billentette a mérleget. Szoros volt ez, szorosabb, mint ahogy az eredmények alapján tűnik, de sajnos kiestünk. Mégis nagyon büszke vagyok a játékosokra, ahogy kezdtük a meccset, ahogy megbirkóztunk a ránk nehezedő nyomással, húsz perc után három góllal kellett volna vezetnünk. De valami extrára van szükséged ebben a sorozatban, hogy a te oldaladra billenjen a mérleg – vélekedett.

– Közel voltunk, mindkét meccsen hosszú időszakon keresztül sokkal jobb csapat voltunk náluk. Mégsem mi jutottunk a döntőbe, és ez fáj. Nem láttam jobb csapatot a BL-ben eddig (az Arsenalnál – a szerk.).

Mindkét meccsen többet érdemeltünk volna, de ez a sorozat arról szól, hogy mi történik a tizenhatosokon belül, és ott általában csatárok és egy kapus van – utalt Arteta arra, hogy a támadószekcióban rengeteg problémája van az Arsenalnak, a csatárai egymás után sérültek meg. Hozzátette, nagyon büszke a csapatára, amely a sérültek miatt rosszabb állapotban nem is érkezhetett volna meg a BL-elődöntőjére.

Az góllövéssel valóban akadtak problémái az Arsenalnak, amely csak egy találatot tudott begyötörni, miközben a várható góljainak száma (xG) 4,77 volt és a PSG kapusa, Gianluigi Donnarumma összesen nyolc védést mutatott be. Ugyanakkor az Arsenal erőssége éppen az volt a Bajnokok Ligájában, hogy a támadói hiányában is jól teljesített, a játékosok mondhatni testvériesen elosztották egymás közt a gólokat, tizenhárom különböző ágyús talált be.