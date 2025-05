Szoboszlai üzent a Barcelona egyik sztárjának, akinek szörnyű születésnapja lehet + videó

A Barcelona akárcsak az első meccsen, Milánóban is visszajött kétgólos hátrányból, sőt kedden éjjel 3-2-re is vezetett, a 92. percben a BL-döntőben érezhette magát. Ám a 93. percben az Inter egyenlített, majd a kétszer tizenöt perces hosszabbításban a győztes gólt is megszerezte (4-3), és 7-6-os összesítéssel bejutott a BL-döntőbe. Mondhatjuk, hogy Dani Olmo az egyik főszereplő volt, hiszen az Inter az ő labdavesztése után szerezte meg a vezetést, de aztán a Barca az ő fejesével egyenlített 2-2-re.

Hakan Calhanoglu és Dani Olmo fejpárbaja az Inter és a Barcelona keddi meccsén (Fotó: Stefano Guidi / ZUMA Press Wire)

Eric García // Frattesi // Acerbi // Olmo ⚽



Incredible drama and incredible goals 👏@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/CBguF9Q7DQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2025

„A büszkeség és a remény szavai maradtak bennem a csapat és a szurkolók iránt. Visszajuttatjuk a mi Barcánkat oda, ahová tartozik, újra együtt fogunk örülni és győzni. Egységesebbek vagyunk, mint valaha” – szögezte le a találkozó után a a közösségi oldalán Dani Olmo, aki ma ünnepli a 27. születésnapját – ha tud most ünnepelni.

🎂 Happy birthday, Dani Olmo pic.twitter.com/YCloBFvESJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2025

Szoboszlai és Olmo jó barátok lettek Lipcsében

Mindenesetre nemcsak klubja köszöntötte fel, hanem Szoboszlai Dominik is, akivel az RB Leipzigben csapattársak voltak és jó barátok lettek. A tavaly nyári Európa-bajnokság győztesének hőse korábban egy népszerű spanyol YouTube-influenszer, Adri Contreras kérdéseire válaszolva többek között elárulta: Szoboszlai lenne az, akit a legszívesebben látna a spanyol válogatottban.