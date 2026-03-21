Miért siratja a fél világ a Bajnokok Ligájából kiesett norvég kiscsapatot?

Sokakat megdöbbentett, hogy a norvég bajnokcsapat nem jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligájában a negyeddöntőbe. A Bodö Glimt azok után esett ki a BL-ből, hogy a tizenhat közé jutásért oda-vissza megverte az olasz Internazionalét.

A Bodö szurkolói sem hitték el, hogy mi történt a csapattal Portugáliában Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

A Bodö/Glimt meséje ettől még nagyon szép

A legutóbbi döntő résztvevője, az ezüstérmes olasz Internazionale kiejtése után a Sporting következett. A norvégiai első mérkőzésen elért 3-0 után szinte mindenki elkönyvelte a Bodö újabb hihetetlen sikerét. Talán a norvégok is elhitték, hogy a bab is hús. Elmentek Portugáliába és kaptak öt gólt, hosszabbítást követően estek ki. Amely legalább annyira hihetetlen, mint az egész Bodö BL-sztori.

Mi történt a norvégokkal Portugáliában? Erről szól a Rapid sport legújabb adása.