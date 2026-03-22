Történelmi kupadöntő Angliában, 33 éves átok törhet meg a Wembley-ben

A második számú angol kupasorozat történetében első alkalommal fordul elő, hogy az ország pillanatnyilag két legjobb labdarúgócsapata vívja a döntőt. Az Arsenal és a Manchester City Ligakupa-fináléja több dologra is hatással lehet, többet között a bajnoki címért zajló küzdelembe is beleszólhat.

2026. 03. 22. 9:16
Az Arsenal és a Manchester City párharca a legtöbbször szoros mérkőzést hoz Fotó: AFP/Glyn Kirk
Korábban még nem volt arra példa, hogy az angol Ligakupa-döntőben a Premier League első két helyezettje küzdjön meg egymással, márpedig vasárnap, magyar idő szerint 17.30-tól éppen erre kerül sor a Wembley-ben. Filmes kifejezéssel élve azt is írhatnánk, hogy ez lesz az utolsó cliffhanger, mielőtt megkezdődne a hajrá a bajnokságban, melyben még szintén összecsap egymással a két csapat, mielőtt kiderül, hogy ki lesz a világ egyik, ha nem a legerősebb pontvadászatának a bajnoka. De ki meríthet nagyobb önbizalmat a hajrát megelőzően?

Mikel Arteta és Pep Guardiola is mindent megtesz a Ligakupa-győzelemért az Arsenal–Manchester City döntő előtt. Fotó: AFP/Darren Staples

Eljött az Arsenal ideje?

Az Arsenal hosszas trófea nélküli időszakokat szeretne lezárni: az észak-londoniak 22 év után szeretnének az élen végezni a Premier League-ben, miközben kupát 2023 óta nem nyert – a Community Shielden éppen a Cityt múlta felül tizenegyesekkel –, komolyabb sorozatban pedig a 2020-as FA-kupa óta nem sikerült a csúcsra érni. A Ligakupát 1993-ban, tehát 33 évvel korábban nyerte meg legutóbb a csapat, amely még az összes sorozatban – Premier League, FA-kupa, Ligakupa, Bajnokok Ligája – áll, s így az esélye megvan a történelmi quadruple-re, vagyis hogy mind a négy trófeát megszerezze, márpedig ez még egyetlen angol együttesnek sem sikerült.

– Amikor ilyen helyzetben vagy, és évekig nem nyertél semmit, az nagyobb szükségérzetet, ugyanakkor nagyobb lendületet is generál. Így van ez velünk is, fontos dolgot szeretnénk elérni, amire már régóta vágyunk – mondta Mikel Arteta, aki jó hírt kapott a finálét megelőzően, ugyanis Jurrien Timber és a régóta sérült csapatkapitány, Martin Ödegaard is edzett a meccset megelőzően, így jó eséllyel ott lesznek a vasárnapi keretben.

A korábban rendre nagy különbséggel elveszített City elleni összecsapások nagy fordulatot vettek az utóbbi években, az Arsenal az előző hat mérkőzésén veretlen maradt a nagy riválissal szemben, az ilyen kiélezett szituációkban azonban az ellenfélnek nagyobb a rutinja, ráadásul éppen az idény azon szakaszában járunk, amikor az Ágyúsok – a kritikusok szerint – általában elbukják az összes trófeát.

Legutóbb 1-1-re végzett egymással a két csapat:

– Higgyék el, nem felejtettük el. Sorozatban háromszor lettünk másodikok a bajnokságban, mindenki tudja ezt. Idén nagyon hiszünk magunkban, és abban, hogy képesek vagyunk megcsinálni. Megvan a minőségünk hozzá, remek keretünk van, ezek egyvelege bizodalomra ad okot. Már jók vagyunk abban, hogy kizárjuk a külső zajokat.

Az elmúlt években az embereknek sok megjegyzése volt rólunk, hogyan játszunk, a rögzített játékhelyzetekről, stb., de erre már immúnisak vagyunk.

Ez az idény legfontosabb része, amikor trófeákat lehet nyerni, nagy meccseket játszunk, több dolog forog kockán. Ugyanakkor azt érzem, mindenki jól kezeli ezt a helyzetet. Egyszerűen alázatosnak kell lennünk és a földön maradnunk. Hagyjuk, hogy az emberek arról beszéljenek, amiről szeretnének, mi pedig meccsről meccsre haladunk, kezdve a vasárnapival – mondta Bukayo Saka.

A Ligakupa a Manchester City utolsó esélye?

A Manchester Citynek ez a döntő nem csupán azt kínálja, hogy visszavesse a riválisa önbizalmát a bajnoki versenyfutásban, Pep Guardiola együttesének új energialöketet is adhatna egy esetleges győzelem. A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-búcsúval eldőlt, hogy a City nem nyerhet négy trófeát, míg az utóbbi időben tapasztalt botlások jelezték, hogy ez nem ugyanaz a csapat, amelyhez hozzászokhattunk az elmúlt esztendőkben. Korai lenne azt írni, hogy ez a gárda utolsó esélye, hogy erőt merítsen az évadban, ám egy esetleges vereség biztosan nem tenne jót a morálnak és a bajnoki hajrának.

Az mindenesetre biztos, hogy a Citynek nagyobb tapasztalata van az ilyen helyzetekben: a csapat az elmúlt 16 idény mindegyikében pályára léphetett a Wembley-ben, összesen 32(!) alkalommal.

Ezek egyike éppen az Arsenal legutóbbi Ligakupa-döntője volt, 2018-ban az akkor még Arsene Wenger irányította londoniak 3-0-ra kapta ki a mostani ellenféltől.

Az előző kupadöntőjéről ugyanakkor nincsenek szép emlékei Guardiolának: tavaly májusban a Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a Cityt az FA-kupa fináléjában – a gólt az az Eberechi Eze szerezte, aki immár az Arsenal színeiben küzd a sikerért.

– Nagyon jól játszottunk, sok olyan dolog volt a háttérben, ami felett nincs hatalmunk, az idényünk sem sikerült jól, és ezen az sem változtatott volna, ha legyőzzük a Crystal Palace-t – mondta erről Guardiola, aki a kupaszabályok miatt nem számíthat Marc Guéhire. Ezzel kapcsolatban korábban panaszkodott, a szövetség döntése azonban nem változott, így az angol válogatott védő nélkül igyekszik megnyerni a trófeát a csapat. – Sok tekintetben azt érzem, hogy éppen csak a csúcs alatt vagyunk. De közel vagyunk, kis időre van szükségünk. A múltban sok címet nyertünk, mindig pontosan tudom, mi kell nekünk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
