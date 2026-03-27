Lisztes Krisztián gúnyosan odaszúrt az MLSZ-nek a fia súlyos eltiltása miatt

Ifjabb Lisztes Krisztián három meccsre szóló eltiltást kapott, miután a Fradi második csapatának NB III-as mérkőzésén ütés miatt kiállították. A fiatal támadó édesapja, a Bundesliga-bajnok és 49-szeres magyar válogatott Lisztes Krisztián nem tűrte szótlanul a fia súlyos büntetését, gúnyos bejegyzéssel szúrt oda az MLSZ fegyelmi bizottságának.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 19:08
Ifjabb Lisztes Krisztiánt kiállították a FTC II győzelme alkalmával
Ifjabb Lisztes Krisztiánt kiállították a FTC II győzelme alkalmával Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Mint ismert, ifjabb Lisztes Krisztián jelenleg a német Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként szerepel a Ferencvárosban az idény végéig. A Bundesliga-klub tavaly nyáron 6 millió eurért igazolta le őt az FTC-től, ám a húszéves támadó a folyamatos sérülései miatt nem tudott bemutatkozni a Frankfurt első csapatában, majd hazatért, hogy a Fradi színeiben újra felépítse magát.

Ifjabb Lisztes Krisztián három meccses eltiltása után az édesapja sem maradt csendben
Ifjabb Lisztes Krisztián három meccses eltiltása után az édesapja sem maradt csendben (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Ez a terv egyelőre nem sikerült a legjobban, mivel Lisztes továbbra is a visszatérő fájdalmak miatt szenvedett, így a Fradi első csapatában csupán egy-egy NB I-es és Magyar Kupa-meccsen lépett pályára ebben az idényben, még az ősszel. Most tavasszal a klub óvatosan kezdte terhelni a játékost, első körben az NB III-ban szereplő második csapatában.

Itt Lisztes négyszer lépett pályára, ezeken a meccseken két gólt is szerzett. Vasárnap a PTE-PEAC elleni harmadosztályú bajnokin kezdett, de a 68. percben ütésért piros lapot kapott a játékvezetőtől. Az MLSZ fegyelmi bizottsága (FEB) pedig szerdán úgy döntött, hogy a magyar utánpótlás-válogatott támadó a soron következő három bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Ez azt jelenti, hogy a következő három hétben nem léphet pályára, vagyis ha Robbie Keane be akarná vetni őt az első számú csapatban, a DVSC (április 5.), a DVTK (április 10.) és a Puskás Akadémia (április 14.) elleni NB I-es bajnokikon, akkor sem tehetné meg.

Az MLSZ súlyos fegyelmi büntetésére reagált Lisztes Krisztián

Érdekesség, hogy ifjabb Lisztes Krisztiánénál súlyosabb büntetést senkinek sem osztott ki az MLSZ fegyelmi bizottsága szerdán. Mindezt az édesapa, a Bundesligában a Werder Bremen színeiben német bajnok és Német Kupa-győztes, korábbi 49-szeres válogatott klasszis nem hagyta szó nélkül.

Lisztes Krisztián a saját maga által kezelt Facebook-oldalán tett ki magáról egy képet edzés közben, amelyhez az alábbi, nyilvánvalóan a fia eltiltása miatt az MLSZ fegyelmi bizottságának címzett gúnyos üzenetet írta:

„Túlzott erőbedobással edzettem, bár a könyökömet nem használtam, ahogy a felvételeken látszódik, ezt a bizottság figyelmen kívül hagyta! Így a következő három foglalkozást ki kell hagynom…”

Nem nehéz kitalálni, miről és kinek szól Lisztes Krisztián gúnyos üzenete
Nem nehéz kitalálni, miről és kinek szól Lisztes Krisztián gúnyos üzenete  (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

