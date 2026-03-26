Kemény, súlyos döntést hozott a NOB, sokan vártak erre

Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond Törökszentmiklóson – kövesse nálunk élőben!

olimpiaNOBtransznemű nő

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése szerint transznemű nők a Los Angeles-i nyári játékoktól kezdődően nem versenyezhetnek a nők között a NOB égisze alá tartozó sportversenyeken. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntésére nagyon sokan vártak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 16:35
A transznemű Imane Helif, aki a párizsi olimpia ökölvívótornáján legyőzte Hámori Lucát Fotó: AYTAC UNAL Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A jövőben minden női kategóriában, legyen az egyéni vagy csapatsport, csak biológiai nők vehetnek részt" – írta csütörtöki közleményében a NOB, hozzátéve, hogy a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét vagy hiányát.

Nemzetközi Olimpiai Bizottság
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry - Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kemény döntést hozott

A NOB első női elnöke, a tavaly megválasztott Kirsty Coventry azzal kommentálta a döntést, hogy már versenyző korában is azért küzdött, miszerint minden sportoló igazságos küzdelemben mérethesse meg magát, s ez a mostani szabályozást ennek érdekében hozták meg tudósok és orvosszakértők segítségével. 

Az olimpián sokszor apróságok döntenek győzelemről és vereségről, már csak ezért is teljesen nyilvánvaló, hogy nem lenne sportszerű, ha biológiai férfiak női versenyeken indulhatnának.

Több sportágban ez ráadásul nem is lenne biztonságos” – jelentette ki a zimbabwei sportvezető. 

A NOB közleményében hangsúlyozta, hogy a mostani döntés előtt szakemberek hosszú hónapokon át gyűjtötték az adatokat, egyeztettek szakértőkkel a kérdésben, és kutatásaik szerint kijelenthető, hogy a férfinak született sportolók egyértelműen előnyben vannak a nőként születettekkel szemben, elsősorban azokban a sportágakban, amelyek erőre, fizikai teljesítményre, és kitartásra épülnek.

A NOB magyar tagja szerint a józan ész győzött

Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja Facebook-oldalán jelezte, hogy a „józan ész győzött!!!”

„Mostantól az olimpiai versenyek női mezőnyében zéró tolerancia érvényesül a biológiailag/genetikailag férfinak született sportolókkal szemben, vallják magukat bárminek is. Megvédjük a női sportolókat!” – írta közösségi oldalán. 

Ma a Nemzetközi Olimpiai Bizottság feketén-fehéren kimondta: mostantól olimpiai versenyen a női mezőnyben kizárólag biológiai nők indulhatnak.

A hölgyek között soha többet nem versenyezhetnek olimpiai játékokon olyan személyek, akik bármilyen okból igazságtalan előnnyel (magasabb tesztoszteronszint!) indulnának. Azzal ugyanis a kontaktsportokban veszélyeztetnék a valódi női sportolók testi épségét és minden sportágban megakadályoznák a tisztességes versenyt. 

Newly elected International Olympic Committee (IOC) members (from L) South Korea's Kim Jae-youl, president of the International Skating Union, Cecilia Tait, former Olympic medallist and politician from Peru, Hungarian businessman and sports administrator Balazs Furjes, Israel's first Olympic medallist Yael Arad, IOC President Thomas Bach, Malaysian actress Michelle Yeoh, German sports entrepreneur Michael Mronz, Sweden's Petra Soerling, head of the International Table Tennis Federation, and Mehrez Boussayene, president of the Tunisian Olympic Committee, pose for a group picture during the third day of the 141st IOC session in Mumbai on October 17, 2023. (Photo by INDRANIL MUKHERJEE / AFP)
A NOB magyar tagja, Fürjes Balázs (balról a harmadik) szerint a józan ész győzött - Fotó: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

A szabály betartását a NOB vizsgálattal kényszeríti ki” – fogalmazott Fürjes, aki bejegyzésében feltette a kérdést: „kiket zár ki a döntés a női mezőnyből?” „Kizár minden transzgender személyt, aki férfinak született és később nemváltoztató beavatkozáson esett át – függetlenül attól, hogy az milyen életkorban történt és milyen beavatkozás volt. Kizárja továbbá azt a nagyon-nagyon csekély számú sportolót, akik XX-kromoszóma összetételűnek születtek, de felmerül náluk ez a rendellenesség és magasabb a tesztoszteronszintjük – a világ atlétáinak bőven kevesebb mint egy százalékát. Ők mindannyian indulhatnak az olimpiai versenyek férfimezőnyében, már ha teljesítik a kvalifikációt.”

„Az olimpiai részvétel tehát kizárólag a biológiai nemen alapul Ţ nők között csak nők, férfiak között csak férfiak versenyezhetnek” – írta Fürjes Balázs.

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekÓkovács Szilveszter

Gyógyír a léleknek

Bayer Zsolt avatarja

Köszönöm Szilveszter. Ha csak fél órára, de jobban érzem magam…

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.