Példátlan rekord jöhet: a Premier League-csapatok több mint fele európai kupainduló lehet

Már a mostani idényben is rekordot döntött az angol bajnokság, a következőben viszont az eddigieket is túlszárnyalhatja a világ egyik, ha nem a legerősebb pontvadászata. A 2026–2027-es évadban akár tizenegy Premier League-csapat is elindulhat valamelyik európai kupasorozatban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 5:07
A Liverpool mellett a PL-listavezető Arsenal van még talpon a Bajnokok Ligájában Fotó: Giacomo Cosua Forrás: NurPhoto/AFP
Miközben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője után több angol élcsapat búcsúzni kényszerült, a most zajló idény végkimenetele még így is történelmi lehet a Premier League számára. Jelenlegi állás szerint akár 11 angol klub is szerepelhet a 2026–2027-es európai kupasorozatokban, ami példátlan lenne a modern futball történetében.

A Premier League csapatai a következő idényben rekordot dönthetnek
Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Az elmúlt héten a Chelsea, a Manchester City, a Newcastle United és a Tottenham is kiesett a Bajnokok Ligájából, ugyanakkor a Liverpool és az Arsenal magabiztosan jutott tovább. Az Európa-ligában az Aston Villa és a kiesés ellen küzdő Nottingham Forest is negyeddöntős, míg a Konferencialigában a Crystal Palace maradt versenyben.

A jelenlegi szabályok szerint a Premier League első négy helyezettje automatikusan a Bajnokok Ligájába jut. A sorozat kibővítése óta azonban egy ötödik hely is BL-indulást érhet, amennyiben az adott bajnokság kiemelkedően szerepel az európai kupákban. Az angol liga jó úton halad afelé, hogy ezt a pluszkvótát is megszerezze, így az első öt helyezett is indulhatna a legrangosabb sorozatban. Emellett két Európa-liga-hely is jár Angliának: az egyik a legjobb, BL-ről lemaradó csapaté, a másik az FA-kupa győzteséé. A Ligakupa-győztes pedig a Konferencialiga selejtezőjében indulhat, bár ha erősebb sorozatra is jogosult, akkor oda kerül át.

A bonyodalmak itt kezdődnek igazán: ha az FA-kupa győztese már a bajnoki helyezése révén is európai induló, akkor a helye a bajnokság következő csapatára száll át. Ugyanez igaz a Ligakupa esetében is. Így akár a nyolcadik, kilencedik vagy akár a tizedik helyezett is nemzetközi kupaszerepléshez juthat.

A Premier League rekordot dönthet

A különleges forgatókönyv kulcsa az európai kupák kimenetele. Ha például a Nottingham Forest megnyerné az Európa-ligát – miközben például a bajnokságban a kiesőzóna közelében végez –, akkor automatikusan a Bajnokok Ligájába kerülne. Ugyanez igaz lenne, ha a Crystal Palace diadalmaskodna a Konferencialigában – ebben az esetben az Európa-ligába jutna.

A legextrémebb, bár kevéssé valószínű forgatókönyv szerint a Liverpool és az Aston Villa is megnyerheti saját sorozatát (BL, illetve El), miközben a bajnokságban kicsúsznak az első ötből. Ebben az esetben az angol indulók száma tovább nőne, hiszen a győztesek automatikus indulási jogot kapnak, függetlenül a hazai helyezésüktől.

Egy ilyen láncreakció eredményeként akár hét angol csapat is szerepelhetne a Bajnokok Ligájában, három az Európa-ligában, és egy a Konferencialigában – összesen 11 klub képviselné Angliát Európában.

Bár ez a forgatókönyv több feltétel egyidejű teljesülését igényli, jól mutatja a Premier League jelenlegi erejét és mélységét. Az idény hajrájához közeledve nemcsak a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért zajlik éles küzdelem, hanem az európai kupaszereplésért is – amely idén minden eddiginél több csapatnak jelenthet elérhető célt.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekFriedrich Merz

A német demokrácia lassú halála

Vida Ákos avatarja

A valódi demokráciát helyreállító folyamat ismét a keleti tartományokban indulhat el és vezethet eredményre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu