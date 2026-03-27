Rasovszky KristófBetlehem Dávidvilágkupa

Olimpiai bajnokunk a 16. hellyel lepte meg magát születésnapján, de nem bánta, s Ibizára készül

Párizsi aranyérmesünk a 16. helyen végzett a nyíltvízi úszók idei első Világkupa-versenyén 10 kilométeren. A 29. születésnapját ünneplő Rasovszky Kristóf nem volt elégedetlen, de elismerte, a helyezkedése nem sikerült jól. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett a rendkívül erős mezőnyben, ami szerinte jó előjel a szezon további részére. A nőknél Fábián Bettina az 5., Mihályvári-Farkas Viktória a 7. helyen zárt Egyiptomban.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 27. 19:46
Rasovszky Kristóf Szingapúr, 2025. július 27. Rasovszky Kristóf a férfi 400 méteres gyorsúszás selejtezője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. július 27-én. MTI/Illyés Tibor
Rasovszky Kristóf látja a hibákat az első Vk-verseny után Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött a nemzetközi szezon a nyíltvízi úszók számára. A világ élvonalába tartozó magyar válogatott tagjai egyből az olimpiai távon, 10 kilométeren álltak rajthoz az egyiptomi Somabayen. A Párizsban aranyérmes, immár édesapaként versenyző Rasovszky Kristóf ezúttal a 16. lett, két magyar, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid és a fiatal Kovács-Seres Hunor is megelőzte. 

Rasovszky Kristóf
A rajt előtt a magyarok: Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid Fotó: Magyar Úszó-szövetség

Rasovszky Kristóf születésnapi úszása

Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Rasovszky tavaly egyéniben nem szerzett érmet, a világbajnokságon címvédőként a 14. lett a 10 kilométeres távon, ugyanakkor kijelenthető: nincsen hozzászokva ahhoz, hogy a középmezőnyben végez. Ehhez képest nem volt elégedetlen azzal, hogy a 16. helyen ért a célba az év első Világkupa-versenyén, ráadásul a 29. születésnapján.

– Örülök magának az úszásnak, annak az érzésnek, amivel leúsztam ezt a tíz kilométert. Mert a tavalyi Európa-bajnokság után most éreztem magam úgy először, ami ahhoz kell, hogy jöjjenek az eredmények. 

Ma sajnos az utolsó fél körben kicsit beragadtam, a helyezkedésen rajta vesztettem. Viszont látjuk a hibákat, hogy min lehet még javítani – így, március végén szerintem nem rossz, hogy tizenöt másodpercre voltam a győztestől, tekintve azt, hogy hányan voltak előttem.

 Remélem, egy hónap múlva Ibizán még eredményesebbek leszünk! – bizakodott a jobb folytatásban a magyar szövetségnek nyilatkozó Rasovszky Kristóf.

Rasovszky Kristóf
Betlehem Dávid szállította a magyar érmet az első Vk-versenyen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Olimpiai bajnokunkat a 20 esztendős Kovács-Seres Hunor (14.) és a 22 évesen olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok Betlehem Dávid is megelőzte. Betlehem ráadásul az olimpiainál is népesebb, sűrűbb mezőnyben a második helyen végzett a tokiói bajnok Florian Wellbrock mögött. 

– Örülök, hogy a dobogót el tudtam csípni ezen a nagyon komoly versenyen – értékelt Betlehem Dávid. – A felkészülés jelen fázisában jó, hogy így ment a helyezkedés, aztán a végén, ha most inkább erőből is, de meg tudtam oldani, hogy érmes legyek. Az nagyszerű előjel, hogy mindezt már a beleki edzőtábor előtt el tudtam érni. 

Az látszik, bele kell tenni még a munkát az edzéseken, és aztán minél többet versenyezni különféle körülmények között, akkor is, ha jó formában vagyok, és akkor, amikor nem, meg amikor tök jó minden, és amikor ez fáj, meg az fáj. Így tudom majd minden versenyből kihozni a legtöbbet, hogy aztán mindig érezzem, aznap mi az erősségem, mit a gyengeségem – csak így lehet majd megverni Florian Wellbrockot

 – mondta Betlehem Dávid.

A nőknél Fábián Bettina az 5., Mihályvári-Farkas Viktória a 7. helyen zárt Egyiptomban, ahol a 17 esztendős Nagy Napsugár a 27. helyen ért célba 10 kilométeren. A viadal szombaton váltóversennyel folytatódik, a következő Világkupát április végén rendezik Ibizán, a magyar fiatalok számára az Európa-bajnoki-csapatba kerülés lesz a tét.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

