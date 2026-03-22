Ritkán látni Real–Atlético előtt olyat, mint ami Arbeloa és Simeone sajtótájékoztatóján történt

A Real Madrid a második pozícióját biztosan őrzi a spanyol bajnokságban, de a fővárosiaknak természetesen az első hely a célja. A Barcelona előnye jelenleg négy pont, estére pedig ez akár hétre is nőhet, hiszen a katalánok előbb lépnek pályára (14.00), mint ahogy a madridi derbi megkezdődik (21.00). Álvaro Arbeloa vezetőedző együttesére ráadásul nehezebb feladat vár: az Atlético Madrid ellen kell megőrizni az esélyt a bajnoki címre. Diego Simeone gárdája a városi riválissal együtt hétközben bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, a La Liga-tabellán stabilan negyedik Matracosok ráadásul a Király-kupa fináléjában is ott vannak, így nekik kevésbé a bajnokság a legfontosabb idén.

Álvaro Arbeloa a Real Madrid edzőjeként először találkozik az Atlético, így Diego Simeone ellen is. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Álvaro Arbeloa nyilatkozott az Atlético Madrid elleni derbi előtt

Bár az elmúlt egy évben a BL-ben és a Spanyol Szuperkupában is legyőzte az Atléticót a Real, a bajnokságban több mint három és fél éve nem tudott nyerni ellene. Ősszel 5-2-re kapott ki a csapat, de akkor még Xabi Alonso irányításával, vagyis Simeone és Arbeloa először találkozik egymással. A kölcsönös tisztelet így is vitathatatlanul jelen van.

– Mindig a saját csapatomra koncentrálok, ugyanakkor kiváltság olyan edzők ellen dolgozni, mint Diego Simeone, aki hosszú évek óta bizonyítja kvalitásait az Atlético élén. A munkája, az eredményei, az a stabilitás, amit teremtett, és az a szint, ahová visszavezette a klubot, mind önmagukért beszélnek.

Az ilyen edzők arra késztetnek, hogy a maximumot hozd ki magadból, és mélyebben átgondold a mérkőzéseket.

Igazi megtiszteltetés a világ legjobb edzőivel szembenézni – mondta Arbeloa, aki szerint Thibaut Courtois még nem térhet vissza, Jude Bellingham viszont jó eséllyel igen, és Kylian Mbappé is biztosan pályára lép vasárnap.

Diego Simeone visszadicsérte a Real Madrid edzőjét

Diego Simeone is nélkülözni kénytelen első számú kapusát, Jan Oblak hiánya ellenére viszont bizakodva várja pályafutása 50., Real Madrid elleni tétmérkőzését. A győzelemre 14. alkalommal készülő szintén dicsérte az ellenfél edzőjét: – Álvaro nagyon jó munkát végez, az eredmények önmagukért beszélnek.

Érezhető az egység közte és a játékosai között: hasonló a gondolkodásmódjuk, ugyanazokat az elvárásokat és igényeket képviselik.

Nagyon jól működnek csapatként, ezt a Manchester City elleni párharc során is láthattuk – nyilatkozta az argentin szakember.