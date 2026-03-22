Ritkán látni Real–Atlético előtt olyat, mint ami Arbeloa és Simeone sajtótájékoztatóján történt

A spanyol labdarúgó-bajnokság 29. fordulója vasárnap este a madridi derbivel zárul. A Real Madrid odahaza lép pályára az Atlético ellen, a találkozó előtt pedig mindkét vezetőedző, Álvaro Arbeloa és Diego Simeone is rendkívül elismerően nyilatkozott a másikról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 10:51
Diego Simeone 50. alkalommal néz szembe a Real Madrid csapatával Fotó: AFP/Oscar del Pozo
A Real Madrid a második pozícióját biztosan őrzi a spanyol bajnokságban, de a fővárosiaknak természetesen az első hely a célja. A Barcelona előnye jelenleg négy pont, estére pedig ez akár hétre is nőhet, hiszen a katalánok előbb lépnek pályára (14.00), mint ahogy a madridi derbi megkezdődik (21.00). Álvaro Arbeloa vezetőedző együttesére ráadásul nehezebb feladat vár: az Atlético Madrid ellen kell megőrizni az esélyt a bajnoki címre. Diego Simeone gárdája a városi riválissal együtt hétközben bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, a La Liga-tabellán stabilan negyedik Matracosok ráadásul a Király-kupa fináléjában is ott vannak, így nekik kevésbé a bajnokság a legfontosabb idén.

Álvaro Arbeloa a Real Madrid edzőjeként először találkozik az Atlético, így Diego Simeone ellen is. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Bár az elmúlt egy évben a BL-ben és a Spanyol Szuperkupában is legyőzte az Atléticót a Real, a bajnokságban több mint három és fél éve nem tudott nyerni ellene. Ősszel 5-2-re kapott ki a csapat, de akkor még Xabi Alonso irányításával, vagyis Simeone és Arbeloa először találkozik egymással. A kölcsönös tisztelet így is vitathatatlanul jelen van.

– Mindig a saját csapatomra koncentrálok, ugyanakkor kiváltság olyan edzők ellen dolgozni, mint Diego Simeone, aki hosszú évek óta bizonyítja kvalitásait az Atlético élén. A munkája, az eredményei, az a stabilitás, amit teremtett, és az a szint, ahová visszavezette a klubot, mind önmagukért beszélnek. 

Az ilyen edzők arra késztetnek, hogy a maximumot hozd ki magadból, és mélyebben átgondold a mérkőzéseket.

Igazi megtiszteltetés a világ legjobb edzőivel szembenézni – mondta Arbeloa, aki szerint Thibaut Courtois még nem térhet vissza, Jude Bellingham viszont jó eséllyel igen, és Kylian Mbappé is biztosan pályára lép vasárnap.

Diego Simeone is nélkülözni kénytelen első számú kapusát, Jan Oblak hiánya ellenére viszont bizakodva várja pályafutása 50., Real Madrid elleni tétmérkőzését. A győzelemre 14. alkalommal készülő szintén dicsérte az ellenfél edzőjét: – Álvaro nagyon jó munkát végez, az eredmények önmagukért beszélnek. 

Érezhető az egység közte és a játékosai között: hasonló a gondolkodásmódjuk, ugyanazokat az elvárásokat és igényeket képviselik.

Nagyon jól működnek csapatként, ezt a Manchester City elleni párharc során is láthattuk – nyilatkozta az argentin szakember.

Az Atlético és a Real mérkőzései jellemzően feszült hangulatúak már a találkozó előtt is, ezúttal azonban erről szó sem volt, mindkét vezetőedző nagyon sportszerűen nyilatkozott. Vasárnap este kiderül, hogy az akár a bajnoki cím sorsáról is döntő összecsapáson megváltozik-e a hangulat.

La Liga, 29. forduló:

péntek:

  • Villarreal–Real Sociedad 3-1 (3-0)

szombat:

  • Elche–Mallorca 2-1 (0-0)
  • Espanyol–Getafe 1-2 (0-2)
  • Levante–Oviedo 4-2 (2-2)
  • Osasuna–Girona 1-0 (0-0)
  • Sevilla–Valencia 0-2 (0-2)

vasárnap:

  • FC Barcelona–Rayo Vallecano 14.00
  • Celta Vigo–Alavés 16.15
  • Athletic Bilbao–Betis 18.30
  • Real Madrid–Atlético Madrid 21.00

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Átláthatóság vagy homály

Kondor Katalin avatarja

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
