Balhé a BL-elődöntő után: Simeone nekiment az Arsenal tiszteletlen sztárjának
Teljesen nyílt maradt az Atlético Madrid és az Arsenal egymás elleni párharca, miután az első meccsen 1-1-re végeztek Spanyolországban a Bajnokok Ligája elődöntőjében szerda este. A tizenegyesek miatt meccs közben is voltak heves érzelmek, de balhé már csak a lefújás után alakult ki a felek között. Az Atlético edzője, Diego Simeone az öltözőfolyosó bejárata előtt ment neki Ben White-nak, amiért az Arsenal sztárja tiszteletlen volt.
