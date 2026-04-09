Perememberből lett főszereplő, továbbjutást ért a BL-ben Bodó Richárd játéka

Bodó Richárd helyzete cseppet sem könnyű. A Pick Szeged balátlövője a kispad szélére szorult, ritkán kap lehetőséget, de amikor pályán van, meccseket képes eldönteni – ahogy azt tette szerdán a Kielce elleni, 32-32-es döntetlennel záruló, és az első mérkőzés háromgólos sikere után szegedi továbbjutást hozó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján. Három góljából kettőt kulcspillanatban szerzett, ezzel döntően hozzájárult a továbbjutáshoz.

A januári Európa-bajnokságon, a magyar válogatott lengyelek elleni nyitómeccse után Bodó Richárd a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott:

csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok.

Nem véletlenül: az őszi szezon nagy részében epizódszerep jutott neki, sem a bajnokságban, sem a BL-ben nem kapott komolyabb szerepet. A helyzet nem volt új számára, szegedi évei alatt többször is megtapasztalta a bizalom hiányát, pedig nagy reménységként, a klub jövőbeli vezéregyéniségeként érkezett tíz évvel ezelőtt Szegedre.

Juan Carlos Pastor irányítása alatt hol kulcsszerepet kapott, hol eltűnt a csapatból, de amikor kellett, mindig előlépett. Így volt ez a 2018-as bajnoki döntőben a Veszprém ellen is: a visszavágón szerzett hét góljával kulcsszerepet játszott abban, hogy a Szeged megőrizzen egy gólt az első mérkőzésen szerzett előnyéből és megszerezze a bajnoki címet.

Bodó Richárd nem mindig találta meg a közös hangot Juan Carlos Pastorral: hol több szerepet kapott a Szegedben, hol a pad szélére szorult, miközben a válogatottban stabil alapember maradt. Másfél éve a spanyol trénert a svéd Michael Apelgren váltotta a Pick Szeged kispadján, és úgy tűnt, klubszinten is új lendületet kap. Ennek egyik jele volt a 2024 őszi, Nantes elleni Bajnokok Ligája-gólja, ami a győztes találat volt a franciák ellen.

Röviddel a Nantes elleni gólja után lapunknak adott interjújában őszintén beszélt arról, milyen mély gödörből kapaszkodott ki.

Elárulta: a 2024-es, németországi Európa-bajnokságon odáig jutott, hogy már összepakolt, és el akarta hagyni a válogatottat. Úgy gondolta ezzel segít a legtöbbet a csapatnak. Végül szegedi csapattársa és szobatársa, Bánhidi Bence beszélte rá a maradásra. Ugyanebben az interjúban arról is beszélt, hogy Michael Apelgren érkezésével Szegeden tiszta lapot nyitottak, és abban bízott, hogy új lendületet kap a pályafutása.

A szövetségi kapitány bizalma él

Úgy tűnt, sínre kerül, majd jött az idei szezon, és Bodó Richárd neve egyre ritkábban tűnt fel a bajnoki és a Bajnokok Ligája statisztikákban. Amit a Pick Szegedben nem sikerült bizonyítania, azt a januári Európa-bajnokságon, a válogatottban igen: ahogy korábban említettük, élvezi a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez bizalmát, és amikor lehetőséget kapott, élt vele.