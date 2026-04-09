Perememberből lett főszereplő, továbbjutást ért a BL-ben Bodó Richárd játéka

Az idei szezonban ritkán kapott lehetőséget az OTP Bank-Pick Szegedben Bodó Richárd, mégis kulcsszereplővé vált a Kielce elleni férfikézilabda Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján: három góljából kettőt kritikus pillanatban szerzett, ezzel bebiztosítva csapata továbbjutását a 32-32-es döntetlennel végződő visszavágón. Bodó Richárd az elmúlt években többször is bizonyította: a kispadról beszállva is képes meccseket eldönteni.

Kibédi Péter
2026. 04. 09. 5:38
Bodó Richárd ismét bizonyította: számíthatnak a góljaira
Bodó Richárd ismét bizonyította: számíthatnak a góljaira Forrás: MTI
Bodó Richárd helyzete cseppet sem könnyű. A Pick Szeged balátlövője a kispad szélére szorult, ritkán kap lehetőséget, de amikor pályán van, meccseket képes eldönteni – ahogy azt tette szerdán a Kielce elleni, 32-32-es döntetlennel záruló, és az első mérkőzés háromgólos sikere után szegedi továbbjutást hozó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján. Három góljából kettőt kulcspillanatban szerzett, ezzel döntően hozzájárult a továbbjutáshoz.

Bodó Richárd ha lehetőséget kap a bizonyításra, meccseket képes eldönteni
Bodó Richárd ha lehetőséget kap a bizonyításra, meccseket képes eldönteni Fotó: MTi

Bodó Richárd epizódszerepeben is meccseket döntött el

A januári Európa-bajnokságon, a magyar válogatott lengyelek elleni nyitómeccse után Bodó Richárd a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott

csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok.

Nem véletlenül: az őszi szezon nagy részében epizódszerep jutott neki, sem a bajnokságban, sem a BL-ben nem kapott komolyabb szerepet. A helyzet nem volt új számára, szegedi évei alatt többször is megtapasztalta a bizalom hiányát, pedig nagy reménységként, a klub jövőbeli vezéregyéniségeként érkezett tíz évvel ezelőtt Szegedre.

Juan Carlos Pastor irányítása alatt hol kulcsszerepet kapott, hol eltűnt a csapatból, de amikor kellett, mindig előlépett. Így volt ez a 2018-as bajnoki döntőben a Veszprém ellen is: a visszavágón szerzett hét góljával kulcsszerepet játszott abban, hogy a Szeged megőrizzen egy gólt az első mérkőzésen szerzett előnyéből és megszerezze a bajnoki címet.

Bodó Richárd nem mindig találta meg a közös hangot Juan Carlos Pastorral: hol több szerepet kapott a Szegedben, hol a pad szélére szorult, miközben a válogatottban stabil alapember maradt. Másfél éve a spanyol trénert a svéd Michael Apelgren váltotta a Pick Szeged kispadján, és úgy tűnt, klubszinten is új lendületet kap. Ennek egyik jele volt a 2024 őszi, Nantes elleni Bajnokok Ligája-gólja, ami a győztes találat volt a franciák ellen.

Röviddel a Nantes elleni gólja után lapunknak adott interjújában őszintén beszélt arról, milyen mély gödörből kapaszkodott ki. 

Elárulta: a 2024-es, németországi Európa-bajnokságon odáig jutott, hogy már összepakolt, és el akarta hagyni a válogatottat. Úgy gondolta ezzel segít a legtöbbet a csapatnak. Végül szegedi csapattársa és szobatársa, Bánhidi Bence beszélte rá a maradásra. Ugyanebben az interjúban arról is beszélt, hogy Michael Apelgren érkezésével Szegeden tiszta lapot nyitottak, és abban bízott, hogy új lendületet kap a pályafutása.

A szövetségi kapitány bizalma él

Úgy tűnt, sínre kerül, majd jött az idei szezon, és Bodó Richárd neve egyre ritkábban tűnt fel a bajnoki és a Bajnokok Ligája statisztikákban. Amit a Pick Szegedben nem sikerült bizonyítania, azt a januári Európa-bajnokságon, a válogatottban igen: ahogy korábban említettük, élvezi a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez bizalmát, és amikor lehetőséget kapott, élt vele.

Szegeden azonban továbbra is mellőzött maradt. Az utóbbi hetekben egyre többször jelent meg a szakportálokon és a közösségi médiában, hogy nyáron – élő szerződése ellenére – távozhat, legutóbb korábbi csapatával, a Tatabányával hozták hírbe. Így érkeztünk el a szerdai, Kielce elleni Bajnokok Ligája-mérkőzéshez.

Bodó hetek óta a bajnokikon is csak perceket kapott, többnyire tehermentesítő szerepben. Az első félidő végén azonban, amikor a Kielce egy gólra zárkózott, az időn túli szabaddobást rá bízták.

 A 32 éves játékos pedig magabiztosan értékesítette a lehetőséget, majd egy perccel a találkozó vége előtt szerzett újabb góljával bebiztosította a Szeged negyeddöntőbe jutását.

Hiányzott egy ilyen meccs

Lapunk a lefújás után telefonon érte el a kézilabdázót, aki elmondta: nagyon boldog, hogy továbbjutottak a Bajnokok Ligájában.

Keveset játszottam az utóbbi mérkőzéseken, már hiányzott egy ilyen hőfokú meccs. Többet voltam a pályán, minden pillanatát élveztem, és örülök, hogy segíthettem a csapatnak, annak pedig még jobban, hogy továbbjutottunk. Nem volt egyszerű legyőzni a Kielcét, de mindenki hozzátette a magáét, ez volt a siker kulcsa. Ezt kell folytatnunk a Magdeburg ellen is. Tudjuk, hogy a címvédővel szemben nem mi vagyunk az esélyesek, de felkészülünk, és ha mindenki a legjobbját nyújtja, van esélyünk a továbbjutásra 

– fogalmazott Bodó Richárd.

A negyeddöntőben a BL-címvédő Magdeburg elleni párharc első mérkőzését április 29-én vagy 30-án, a visszavágót egy héttel később rendezik.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

