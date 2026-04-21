kajak-kenu válogatókopasz bálintCsikós ZsókaTótka Sándor

Kopasz Bálint nem erre számított, Csikós Zsóka a sírból hozta vissza + videó

Megkezdődött a kajak-kenusok idei válogatója a Szeged melletti Maty-éren. Az idei világversenyeken résztvételért küzdők között olimpiai és világbajnokok is rajthoz álltak. Női kajak egyesben Csikós Zsóka vert helyzetből tudta megnyerni a K1 500 métert Gazsó Alida Dóra előtt. A férfiaknál az olimpiai bajnok Kopasz Bálint mindenkit, a kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádámot is faképnél hagyva, utcahosszal diadalmaskodott K1 1000 méteren. Remekül sikerült a tokiói bajnok Tótka Sándor visszatérése.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 21. 17:52
Csikós Zsóka hatalmasat hajrázott a válogatóverseny döntőjében Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Már az első napon fény derült az igazságra a nők és a férfiak királyszámában, az olimpia programján szereplő kajak egyes versenyszámokban. A nőknél az idén sem versenyző kétszeres egyéni olimpiai ezüstérmes Csipes Tamara és a K1 500 méteren kétszeres aranyérmes Kozák Danuta távollétében a tavaly berobbant Csikós Zsóka igyekezett megőrizni hazai elsőségét, míg a férfiaknál ismét összecsapott ezer egyesben a tokiói bajnok és a kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám. Előttük egy olimpiai bajnok visszatérésének lehettünk a szemtanúi a Maty-éren.

Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a párosra fókuszál, Csikós Zsóka és Kopasz Bálint az egyesre. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Dacos olimpiai bajnok 

A kedd délelőtti előcsatározások után délután igazi sztárpardé nyitotta a döntők sorozatát. Férfi kajak egyes 200 méteren a szám utolsó olimpiai bajnoka, Tótka Sándor összecsapott az aktuális világbajnokkal, Csizmadia Kolossal, valamint párostársával, Nádas Bencével, illetve a fiatal, de K2 500-on tavaly Nádassal vb-aranyat szerző Kurucz Leventével. 

A rajtnál beragadt Nádas a negyedik lett, a jól hajrázó Csizmadia odaért a dobogóra, az ifjú titán, Kurucz hatalmas küzdelemre késztette Tótkát, aki egyetlen tizedmásodperccel, 106 ezreddel tudta megelőzni. 

– Nagyon jó érzés újra versenyezni, tavaly csak az országos bajnokságon vettem részt. Nagyon örülök, hogy egy nagyon fontos válogatón tudtam nyerni, bár nem erre a számra készülünk, de ez egy jó kezdés. Az ötszáz méteres páros van nekünk fókuszban Nádas Bencével, sokat készültünk rá, nagyok az elvárásaink – nyilatkozta lihegve a parton Tótka Sándor a honi szövetségnek. 

Kopasz Bálint a kezébe vette az irányítást. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kopasz nem erre számított

Egy másik olimpiai bajnok, Kopasz Bálint semmit sem bízott a véletlenre. A párost végül nem erőltető algyői világklasszis K 1 1000 méteren erőt demonstrálva győzött. Több hajónyival, közel 4,5 másodperccel utasította maga mögé a második helyre beérkező, kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádámot.

– Jól rajtoltunk, négyszázig együtt haladtunk, utána fokozatosan szétesett a csapat.

Azt hittem, picit nagyobbat fogunk Ádámmal csatázni, ahogy szoktunk. Ez év eleji verseny volt, van még sok, a világkupákon még tudunk versengeni.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól kijön a formám, nagyon fittnek éreztem magam, kevésbé voltam ólmos, mint számítottam rá. Jól sikerült az időzítés, pedig pár hete kezdtük el a gyorsító munkát – nyilatkozta szerényen Kopasz Bálint.

Gazsó Alida Dóra közel volt ahhoz, hogy megnyerje a Csikós Zsóka elleni csatát. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Csikós Zsóka nagy hajrája

A női kajakosok első számú egyéni számában, K1 500 méteren egymás mellé került a döntőben Csikós Zsóka és kihívója, a tavaly lábműtét miatt hiányzó Gazsó Alida Dóra. Az elő- és középfutamát egyaránt megnyert két versenyző elképesztő csatát vívott. A BHSE-es Gazsó féltávnál fölényesen vezetett, de még az utolsó ötven méter előtt is ő lapátolt az élen, az utolsó pár méteren azonban az addig a középmezőnyben haladó Csikós Zsóka megelőzte, s értékes győzelmet aratott. 

Nagyon necces volt végig. Közben is izgultam, nem volt könnyű futam. Csúszott a rajt, próbáltam arra figyelni, hogy ne zökkentsen ki. Az utolsó ötven méter döntött. A tavalyi sikerek erőt adtak. Alig aludtam éjszaka, de nem azért, mert féltem, hanem mert szerettem volna versenyezni

– értékelte a sírból visszahozott futamot a szám Európa-bajnoka, világbajnoki ezüstérmese, Csikós Zsóka, aki 448 ezreddel előzte meg Gazsó Dorkát, 532-vel Ujfalvi Laurát. 

A nőknél az olimpia programján szereplő kenu egyes 200 méteres válogatóverseny döntője hármas szegedi sikert hozott, a győzelmet a húszéves Kiss Ágnes szerezte meg Nagy Bianka előtt, negyven ezredmásodpercen belül értek célba. Férfi kenuban az ezer méter számít ötkarikás számnak, 500 méteren így inkább a párosra és a csapathajóra aspirálók bizonyíthattak. Fejes Dániel hatalmas különbséggel, több mint egy hajóval nyert, Juhász István és a remek hajrát kivágó, hosszabb távra készülő Adolf Balázs előtt.

A kajak-kenu válogatóverseny péntekig tart Szegeden, a válogatottba bekerülő hazai versenyzők majd a világkupákon újra összemérhetik az erejüket, s azok után alakul ki a nyári Európa-, majd világbajnokságra készülő csapat.

Csikós Zsóka így nyerte tavaly az első világbajnoki címét:

 

