Kopasz Bálint nem erre számított, Csikós Zsóka a sírból hozta vissza + videó

Már az első napon fény derült az igazságra a nők és a férfiak királyszámában, az olimpia programján szereplő kajak egyes versenyszámokban. A nőknél az idén sem versenyző kétszeres egyéni olimpiai ezüstérmes Csipes Tamara és a K1 500 méteren kétszeres aranyérmes Kozák Danuta távollétében a tavaly berobbant Csikós Zsóka igyekezett megőrizni hazai elsőségét, míg a férfiaknál ismét összecsapott ezer egyesben a tokiói bajnok és a kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám. Előttük egy olimpiai bajnok visszatérésének lehettünk a szemtanúi a Maty-éren.

Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a párosra fókuszál, Csikós Zsóka és Kopasz Bálint az egyesre. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Dacos olimpiai bajnok

A kedd délelőtti előcsatározások után délután igazi sztárpardé nyitotta a döntők sorozatát. Férfi kajak egyes 200 méteren a szám utolsó olimpiai bajnoka, Tótka Sándor összecsapott az aktuális világbajnokkal, Csizmadia Kolossal, valamint párostársával, Nádas Bencével, illetve a fiatal, de K2 500-on tavaly Nádassal vb-aranyat szerző Kurucz Leventével.

A rajtnál beragadt Nádas a negyedik lett, a jól hajrázó Csizmadia odaért a dobogóra, az ifjú titán, Kurucz hatalmas küzdelemre késztette Tótkát, aki egyetlen tizedmásodperccel, 106 ezreddel tudta megelőzni.

– Nagyon jó érzés újra versenyezni, tavaly csak az országos bajnokságon vettem részt. Nagyon örülök, hogy egy nagyon fontos válogatón tudtam nyerni, bár nem erre a számra készülünk, de ez egy jó kezdés. Az ötszáz méteres páros van nekünk fókuszban Nádas Bencével, sokat készültünk rá, nagyok az elvárásaink – nyilatkozta lihegve a parton Tótka Sándor a honi szövetségnek.

Kopasz Bálint a kezébe vette az irányítást. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kopasz nem erre számított

Egy másik olimpiai bajnok, Kopasz Bálint semmit sem bízott a véletlenre. A párost végül nem erőltető algyői világklasszis K 1 1000 méteren erőt demonstrálva győzött. Több hajónyival, közel 4,5 másodperccel utasította maga mögé a második helyre beérkező, kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádámot.

– Jól rajtoltunk, négyszázig együtt haladtunk, utána fokozatosan szétesett a csapat.

Azt hittem, picit nagyobbat fogunk Ádámmal csatázni, ahogy szoktunk. Ez év eleji verseny volt, van még sok, a világkupákon még tudunk versengeni.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól kijön a formám, nagyon fittnek éreztem magam, kevésbé voltam ólmos, mint számítottam rá. Jól sikerült az időzítés, pedig pár hete kezdtük el a gyorsító munkát – nyilatkozta szerényen Kopasz Bálint.