Váratlan változás az egyszer már elhalasztott Fradi-meccs időpontjában

A Ferencváros öt nappal az ETO FC elleni, sorsdöntőnek ígérkező rangadó előtt a Puskás Akadémia elleni, a Fradi Európa-liga-nyolcaddöntője miatt elhalasztott bajnokiját pótolja. A kezdés tovább csúszott, a vendégek ugyanis késve érkeztek meg.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az újabb halasztás persze minimális, mindössze öt perc.

Így kezd az FTC és a Puskás Akadémia

Robbie Keane nem véletlenül bosszankodott a Fradi előző meccse után, az FTC meccskeretében ugyanis nincs ott sem Acolatse, sem Yusuf, mindkettejüket sérülés miatt kellett lecserélnie múlt pénteken a Ferencváros ír vezetőedzőjének. A Fradi kezdőcsapata: Dibusz – Gómez, Raemaekers, Szalai – Osváth, Kanikovszki, Zachariassen, Corbu, O'Dowda – Gruber, Joseph.