Váratlan változás az egyszer már elhalasztott Fradi-meccs időpontjában

Az FTC az NB I első helyéről várná a vasárnapi ETO FC elleni rangadót, ha kedd este nyer hazai pályán a 26. fordulóból elhalasztott Puskás Akadémia elleni meccsen. A 18.45-re kiírt találkozó végül 18.50-kor kezdődik, miután a vendégek a tervezettnél később érkeztek meg a Groupama Arénába. Ismertek már a kezdőcsapatok, Robbie Keane valóban nem számíthat arra a két támadójára, akiket le kellett cserélnie az FTC DVTK elleni sikere során.

Koczó Dávid
2026. 04. 14. 18:31
Augusztusban Lukács Dániel volt az FTC és a Puskás Akadémia NB I-es meccsének hőse Fotó: Ladóczki Balázs
A Ferencváros öt nappal az ETO FC elleni, sorsdöntőnek ígérkező rangadó előtt a Puskás Akadémia elleni, a Fradi Európa-liga-nyolcaddöntője miatt elhalasztott bajnokiját pótolja. A kezdés tovább csúszott, a vendégek ugyanis késve érkeztek meg.

Szappanos Péter már többször megkeserítette az FTC életét, a meccsre késve érkezett Puskás Akadémia kapuját ezúttal is ő védi
Fotó: Ladóczki Balázs

Az újabb halasztás persze minimális, mindössze öt perc.

 

Így kezd az FTC és a Puskás Akadémia

Robbie Keane nem véletlenül bosszankodott a Fradi előző meccse után, az FTC meccskeretében ugyanis nincs ott sem Acolatse, sem Yusuf, mindkettejüket sérülés miatt kellett lecserélnie múlt pénteken a Ferencváros ír vezetőedzőjének. A Fradi kezdőcsapata: Dibusz – Gómez, Raemaekers, Szalai – Osváth, Kanikovszki, Zachariassen, Corbu, O'Dowda – Gruber, Joseph.

A Puskás Akadémiába az ETO elleni sima vereség után visszatért Nagy Zsolt, aki azt a meccset eltiltása miatt hagyta ki, s kezd a góllövőlista holtversenyes éllovasa, Lukács Dániel is, aki a bajnokságban egyszer már a duplájával győzelemre vezette a felcsútiakat a Groupama Arénában.

Hornyák Zsolt ezt a kezdőcsapatot jelölte ki: Szappanos – Maceiras, Harutjunjan, Golla, Markgráf – Okeke, Szolnoki, Duarte, Nagy Zs. – Lukács, Németh A.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu