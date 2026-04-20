A Liverpool klasszisa választ adott a mindenkit foglalkoztató kérdésre

Védőfronton nem áll túl jól a Liverpool. A jobbhátvéd poszt a legkritikusabb, egymás után sérültek meg az itt bevethető játékosok, és Arne Slot ilyenkor többnyire Szoboszlai Dominikot használta tűzoltóként. A középhátvédek közül a tavaly nyáron igazolt Giovanni Leoni a debütálásakor megsérült, az egész idényre kidőlt, így Virgil van Dijknak és Ibrahima Konaténak nemigen maradt helyettese (a gyakran lesérülő Joe Gomezen kívül), középpályások ugorhatnak be a helyükre, ha valamelyikük nem áll rendelkezésre.

Ibrahima Konaté maga is megerősítette, szerződést hosszabbít Liverpoolban Fotó: MUSTAFA YALAAN / ANADOLU

Ráadásul sokáig az a veszély fenyegetett, hogy a nyáron Konatét is elveszíti a Liverpool, mert az idény végén lejár a szerződése, és a maratonira nyúlt tárgyalások sokáig nem vezettek eredményre, miközben a Real Madrid érdeklődéséről cikkezett a sajtó, illetve arról, hogy a francia védő is szívesen tenné át a székhelyét a spanyol fővárosba.

Konaté végig Liverpoolban akart maradni

A klubváltásból azonban a jelek szerint nem lesz semmi, április elején számolt be arról a L’Équipe, hogy megvolt az áttörés, sosem állt ilyen közel Konaté ahhoz, hogy szerződést hosszabbítson a Liverpoollal. Megerősítés azóta nem érkezett, Konaté viszont az Everton legyőzése (2-1) után nem kerülte ki a jövőjére vonatkozó kérdést.

– Őszintén szólva sok mindent mondtak az emberek, de már régóta tárgyalunk a klubbal, és közel vagyunk a megállapodáshoz.

Mindenkinek az volt a célja, hogy ezt a lehető leghamarabb elérjük, és jó úton haladunk. Nagy esély van rá, hogy a következő idényben is itt leszek. Mindig is ezt akartam. Várom, hogy aláírjuk a szerződést, de amikor minden rendeződik, meg kell kérdeznetek Richardot (Hughes, a Liverpool sportigazgatója – a szerk.), hogy mit mondtam neki szeptemberben és novemberben – és olyasmit fog válaszolni, ami mindenkit elcsendesít

– állította Konaté, aki részben édesapja januári halálára is utalt. – Nehéz év volt, és ha mindenki pontosan tudná, mi történt velem, sok mindent megértene, például azt is, milyen áldozatokat hoztam ezért a klubért. Most a hajrára koncentrálunk, biztosítani akarjuk a Bajnokok Ligája-szereplést, és utána lesz idő beszélni az idényről, mert ez fontos része a történetemnek, és bizonyos szempontból szomorú is.