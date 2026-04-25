Ő is Döme: az élet és a rosszakarók pofozták, mégis óriási sztár lett

– Magyarországon a röplabda miért a labdasportok mostohagyereke?

– Mert mindent elrontottak, mert nem törődtek vele, mert nincs megfelelő marketingstratégája, s mert a szövetségben most is olyanok ülnek, akiknek fogalmuk sincs arról, mit kellene a világ második legnépszerűbb csapatjátékával kezdeni. Lengyelország miért ismerte fel, mekkora üzlet és lehetőség van ebben a játékban? A 2014-es férfi vb nyitómeccsét Varsóban, a lengyel–szerb ütközetet 62 ezer ember nézte végig.

– Soha nem gondolt arra, hogy edző legyen?

– Azért nem, mert ismerem magam, ha nekem valaki egyszer ellentmondana, tuti nem élné túl, annyira összevesznénk. Én nem tudok jó pedagógus lenni, márpedig ez elengedhetetlen a sikerekhez. Ezt akkor is így gondolom, ha tudom, hogy régen egyes diktátorokból is eredményes trénerek lettek. Ma azonban teljesen más időket élünk. Amúgy a minap kaptam ajánlatot az egyik volt csapattársamtól, Fernando Moralestől, hogy menjek ki mellé másodedzőnek Amerikába. Ezen azért gondolkodóba estem.

Mészáros Dömötör szívesen kipróbálná magát edzőként is Fotó: Havran Zoltán

Szívesen megnézném magam ebben a szerepben. Ugyanakkor Magyarországon is van olyan egykori játékostársam, aki edzőként nagyszerű dolgokat alkotott. Dávid Zoltán odament Székesfehérvárra, s a semmiből épített fel egy nagyszerű férficsapatot. Ő képes megadni azt a fejlődést, azt az impulzust, amelyet más magyar tréner nem képes azoknak a játékosoknak biztosítani, akik tényleg fejlődni akarnak. A szerb röplabdázás tényleg világhírű s eredményes. Ha egy magyar edzőt a szerb férfiválogatott mellé hívnak, hogy dolgozzon ott, ha egy magyar edzőnek erre lehetőséget kínálnak, akkor ez azért jelent valamit. Dávid Zoltán megkapta ezt az esélyt. A román Gheorghe Crețu hívta maga mellé. Az az ember, aki a szerb nemzeti együttes mellett a lengyel Skra Bełchatów csapatát is irányította. Amíg Crețu 2024-ben a párizsi olimpián járt, egy hónapig Dávid Zoltán vezette a lengyel csapat alapozását. Ami – és ezt a lengyelek mondták, nem én – egészen elképesztően sikerült. Ilyen edzője is van a magyar röplabdázásnak. Csak erről sokkal kevesebb szó esik. Pontosabban, szó sem esik róla.

– Pár éve a Forma–1-es autós gyorsasági vb-sorozaton is feltűnt. Hogy került az utazó cirkusz világába?

– Indonéziában játszottam, hazafelé a repülőn ismerkedtem meg két sráccal. Ennek az lett a vége, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség munkát adott nekem, amit örömmel fogadtam el, mert imádom a Forma–1-et. Volt olyan év, amikor az összes F–1-es futamra el kellett utaznom. Ennek is nagyon vicces története van. Első alkalommal, amikor megérkeztem, nem tudták, ki vagyok.

Közölték: nagyon jó, hogy megérkeztem, akkor leszek szíves nekiállni mosogatni. Nekem a meló sosem volt büdös, jöhettek a piszkos tányérok.

Később rendeződött a helyzet, mert a felettesem is megérkezett, aki meglepve vette tudomásul, hogy a konyhára osztottak be. Onnantól valódi és érdekes feladatokat kaptam, logisztikai területen tevékenykedem, amely nagyon nehéz és összetett meló. Annyi kérésem volt csupán, hogyha lehet, ne kelljen az összes versenyre elmenni, mert az nagyon megviselt. Ezt is akceptálták.

– A világlátását mennyiben formálták át az elmúlt évtizedek?

– Világlátott ember lettem, aki képes ellátni a saját mikrokörnyezetén túl. Sajnos, ez a legtöbb magyar emberről nem mondható el. Amúgy az életem rendben van, hamarosan betöltöm az ötvenet, szólhat a lemez B-oldala. Nem sok olyan hely van már, ahová elmennék, szeretném, ha a fiam és a lányom sikeres ember lenne, szeretnék majd nagyapa lenni, unokázni. A Forma–1 mellett az építőiparban is dolgozom. Nincs hiányérzetem.

– Mi volt az oka annak, hogy negyvenen túl elment futballozni a megye kettőbe, Csengelére?

– Kezdetben jó bulinak tűnt, olyan csapattársaim voltak, mint a sokszoros válogatott Urbán Flórián és pár régi kedves barát. Lementem, ott ragadtam, aztán komolyan vettem a dolgot, mert ha már erre szánom az időt, ne bohóckodjunk.

Mészáros Dömötör (a hátsó sorban balról a harmadik) a Csengele csapatában Fotó: Csengele KSE

Élveztem a helyzetet, de az a közeg, amibe csöppentem, meglepett. Főleg akkor, amikor a Balástya elleni helyi rangadón a bíró súlyos rasszista jelzővel illetett. A szót úgysem írhatja le, de nem is akarok már ezzel nagyon foglalkozni. Ez a 2015-ös botrány végül az eltiltásommal végződött. A fegyelmi tárgyalás maga volt a röhej. Tudták, hogy Libanonba megyek, az Al-Anwar csapatához röplabdázni. Mondták, menjek nyugodtan, ők most eltiltanak, de mire visszatérek a Közel-Keletről, úgyis lejár a büntetésem. Ezt elfogadtam, mert akkor már nem érdekelt az egész, de valahol nevetséges volt. Azért annyit hozzátettem, hogyha a tekintetes fegyelmi bizottság vezetőjének a fiát olyan jelzőkkel illetnék, mint amivel engem sértegettek, aligha maradna kő a kövön.

– Pályafutása során került hasonló helyzetbe?

– Ó, hogyne. De mindig azt néztem, hogy ki mondja. A legtöbb esetben legyintettem, s otthagytam a francba a gyalázkodókat.

Sokszor fordult elő röplabdameccsen is, hogy a közönség nekem huhogott, majmoztak, engem szidtak. Odamentem, nyitottam pár ászt, megnyertük a mérkőzést, majd kinéztem a lelátóra, intettem egyet és mosolyogtam. Másképpen ezt nem lehet sem kezelni, sem túlélni.

Ezt tanítottam a gyerekeimnek is. Azt mondtam, ha bántják őket, annyit feleljenek: belőletek van ezer, belőlem csak egy, azaz én vagyok a különleges. Ha pedig úgy látja, hogy ez sem hat, akkor pendítse meg, hogy az apja egy kétméteres csupaizom állat, aki képes lesz megvédeni a gyerekét. Ezzel a fegyverrel – szerencsére – még nem kellett élniük.