Milák Kristóf még nem nevezett be a jövő heti úszó ob-re, ketyeg az óra

Idén Sopronban rendezik az úszó ob-t, ahol lesznek komoly hiányzók. Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert már korábban bejelentette , hogy idén nem jön haza az országos bajnokságra. Az ugyancsak olimpiai és világbajnok Milák Kristóf pedig egyelőre hivatalosan nem nevezett be a versenyre, noha holnap, azaz vasárnap éjfélkor lejér a határidő, és ezt az úszók általában nem húzzák az utolsó pillanatig.

Milák Kristóf hat számban indulhat a sporoni úszó ob-n (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Milák Kristóf legutóbb egy éve, a tavaly áprilisi ob-n versenyzett, amikor olimpiai címvédőként kikapott 100 pillangón Kós Huberttől. Utána kihagyta a tavalyi év fő versenyét, a szingapúri világbajnokságot is, majd az év végén a hírek szerint a klubja, Budapest Honvéd csak a juttatásai megvonását belengetve, ultimátumot adva tudta rákényszeríteni az úszóedzésekre.

Milák Kristóf egy év után visszatérhet az ob-n

A Nemzeti Sport saját forrására hivatkozva azt állítja, hogy Milák – noha egyelőre nem szerepel a nevezési listán – hat egyéni számban indul a soproni ob-n.

Az értesülés szerint Milák az 50, 100 és 200 gyorsot, valamint az 50, 100 és 200 pillangót vállalja, és utóbbiban, amelynek világcsúcstartója, 1:55 alatti időt vár magától.

Egy éve Kaposváron ez nem jött össze neki, akkor 1:56,13-mal nyert, miközben a 2022 júniusában a budapesti világbajnokságon úszott világcsúcsa 1:50,34.