Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Milák Kristófúszó OBúszás

Milák Kristóf még nem nevezett be a jövő heti úszó ob-re, ketyeg az óra

Vasárnap éjfélkor jár le a nevezési határidő az úszók országos bajnokságára, amely jövő szerdától vasárnapig tart Sopronban. A legtöbb úszó már szerepel a nevezési listán, de Milák Kristóf neve egyelőre hiányzik a sorból. A Nemzeti Sport értesülése szerint azonban Milák hat számban indul az ob-n.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 9:45
Milák Kristóf eldöntötte, hogy indul a soproni úszó ob-n Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén Sopronban rendezik az úszó ob-t, ahol lesznek komoly hiányzók. Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert már korábban bejelentette , hogy idén nem jön haza az országos bajnokságra. Az ugyancsak olimpiai és világbajnok Milák Kristóf pedig egyelőre hivatalosan nem nevezett be a versenyre, noha holnap, azaz vasárnap éjfélkor lejér a határidő, és ezt az úszók általában nem húzzák az utolsó pillanatig.

Milák Kristóf hat számban indulhat a sporoni úszó ob-n (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Milák Kristóf legutóbb egy éve, a tavaly áprilisi ob-n versenyzett, amikor olimpiai címvédőként kikapott 100 pillangón Kós Huberttől. Utána kihagyta a tavalyi év fő versenyét, a szingapúri világbajnokságot is, majd az év végén a hírek szerint a klubja, Budapest Honvéd csak a juttatásai megvonását belengetve, ultimátumot adva tudta rákényszeríteni az úszóedzésekre.

Milák Kristóf egy év után visszatérhet az ob-n

A Nemzeti Sport saját forrására hivatkozva azt állítja, hogy Milák – noha egyelőre nem szerepel a nevezési listán – hat egyéni számban indul a soproni ob-n.

Az értesülés szerint Milák az 50, 100 és 200 gyorsot, valamint az 50, 100 és 200 pillangót vállalja, és utóbbiban, amelynek világcsúcstartója, 1:55 alatti időt vár magától.

Egy éve Kaposváron ez nem jött össze neki, akkor 1:56,13-mal nyert, miközben a 2022 júniusában a budapesti világbajnokságon úszott világcsúcsa 1:50,34.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Jutalmunk, de feladatunk is a megmaradás

Faggyas Sándor avatarja

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.