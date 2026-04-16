A legundorítóbb futball-vb-meccs, amely a rendőrségi hírekbe is bekerült

Az 1978-as argentínai világbajnokságon lejátszott Argentína–Peru (6-0) „mérkőzés” okozta zajok nem voltak elég hangosak ahhoz, hogy négy évvel később, a spanyolországi vb-n a FIFA azonos időben rendezze meg a csoportmérkőzések utolsó fordulóját. (Ennek az intézkedésnek a bevezetésére 1986-ig kellett várni.) A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség talán úgy lehetett vele, hogy ami egyszer megtörtént, nem ismétlődik meg. Pedig, ha tudták volna, hogy mire készül az NSZK és Ausztria, tán hamarabb megalkotják ezt a szabályt.

Ideges algériai szurkolók Gijónban az NSZK és Ausztria bundameccsén 1982-ben FOTÓ: AFP

Az NSZK váratlan veresége mindent felborított

Senki sem vett mély lélegzetet, amikor az 1982-es vb csoportjainak sorsolásakor az NSZK és Ausztria mellé Chile és Algéria került. Mai szemmel nézve is kissé érdektelen négyes jött össze, s abban mindenki egyetértett, hogy az 1980-ban Európa-bajnoki címet nyerő nyugatnémet csapatnak innen kötelező lesz a továbbjutás. A másik továbbjutóra már kissé nehezebb volt a tippelés, a közhelyszerű szakzsargon szerint bármi megtörténhetett.

Ám 1982. június 16-án Gijónban bombarobbanással felérő eredmény született, mert a senki által nem jegyzett és semmire nem tartott algériai válogatott 2-1-re legyőzte az NSZK-t.

Egészen döbbenetes volt mindez. Főleg azok után, hogy a mérkőzés előtt az egyik német játékos a következőket mondta: „A hetedik gólunkat a feleségeinknek, a nyolcadikat pedig a kutyáinknak ajánljuk.” A németek veresége egy olyan meccsen történt meg, amelynek első perceiben Algéria nyolc (!) emberrel védekezett saját kapuja előtt. A fotóriporterek közelharcot vívtak egymással az algériai kapu mögött, annyira biztosak voltak abban, hogy a gólok ott potyognak. Az, hogy az első félidőben nem esett gól, feltüzelte Algériát. A második félidőben előbb Madjer (igen, az a Madjer, aki 1987-ben Bécsben a Porto játékosaként a Bayern München elleni BEK-döntőben azt a csodálatos gólt lőtte sarokkal) megszerezte a vezetést az afrikai csapatnak. Ezt Rummenigge még kiegyenlítette, de aztán jött Belloumi és pontot tett a kérdések végére. A másik meccsen Ausztria 1-0-ra verte Chilét. A második fordulóban helyreállt a rend. A nyugatnémetek 4-1-re legyőzték Chilét, Ausztria meg 2-0-ra Algériát.