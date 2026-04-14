Olaszország mégis ott lehet az idei világbajnokságon? Itt a FIFA új terve

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egy vészforgatókönyvön dolgozik arra az esetre, ha Irán válogatottja visszalépne a tornától vagy kizárnák őket a világbajnokságról. Ez nagy lehetőséget jelentene Olaszország számára, ugyanis a négyszeres világbajnok előtt váratlan lehetőség nyílhat a részvételre, dacára annak, hogy kiesett a bosnyákok elleni pótselejtezőn.

Molnár László
2026. 04. 14. 11:58
Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia
Amikor már azt gondolta mindenki, hogy nem csak teljes a 2026-os világbajnokság mezőnye, és a program is végleges, a politika még mindent átírhat. Olyan is elfordulhat, hogy az egyik rendezővel, az Egyesült Államokkal hadakozó Irán selejtezőkből könnyedén kijutó válogatottja helyett például az európai pótselejtezőn a bosnyákok ellen tizenegyespárbajban kieső Olaszország léphet majd pályára a 48 csapatos nyári vb-n. Ugyanis az irániaknak mindhárom csoportmérkőzésüket – Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen – az Egyesült Államokban kellene lejátszaniuk, és az amerikaiak nem szívesen engednék be az ázsiai ország fanatikus szurkolóit az országba.

Ekkor még azt hitte Olaszország minden szurkolója és játékosa, hogy a válogatott zsinórban harmadszor is lemaradt a vb-ről, ám most új remény pislákolhat a számukra.                                                   Fotó: AFP/Stefano Rellandini

Irán helyett? – Olaszország váratlan esélye a vb-szereplésre

Az azóta már lemondott szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso irányította olasz válogatott Bosznia-Hercegovina elleni veresége azt jelentette, hogy sorozatban harmadszorra – 2018, 2022 és 2026 – is kudarcot vallott a világbajnokságra való kijutásban, miközben 2021-ben még Európa-bajnoki címet szerzett. Olaszország a selejtezőcsoportjában a 16 gólos Erling Haaland vezette Norvégiával nem bírt – mindkétszer kikapott (0-3, 1-4) –, és bár az összes többi találkozóját megnyerte, az Észak-Írország elleni rájátszásbeli győzelmét követően büntetőkkel kikapott a bosnyákoktól, így sem egyenes ágon, sem pedig a pótselejtezőkön nem jutott ki a világbajnokságra.

Ugyanakkor az iráni háború most mindent átírhat, azaz az ázsiai válogatott esetleges kizárása vagy visszalépése okán újra felcsillanhat a remény az olaszok előtt. A FIFA számára május 13-ig van lehetőség arra, hogy döntést hozzon, ennek megfelelően a Yahoo cikke szerint már megvan a terv, miként pótolja az esetlegesen kieső Iránt. Mivel Olaszország a legmagasabban rangsorolt válogatott a FIFA-világranglistán azok közül, akik nem jutottak ki a vb-re, felvetődött az a lehetőség is, hogy pótselejtező nélkül, közvetlenül átvehetnék Irán helyét. 

Ám végül a hírek szerint más döntés született, ez pedig nem más, mint egy négycsapatos minitorna megrendezése, melynek győztese kerülhetne az irániak helyére a G csoportba.

A FIFA tervezett minitornájának lényege, hogy a rájátszás két-két olyan ázsiai és európai csapatból állna, amelyek a pótselejtezőkön véreztek el:

  • a két európai helyre Olaszország (a világranglista 12. helyezettje) és Dánia a legesélyesebb (21.),
  • az ázsiai kontinenst az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Irak közül képviselheti két ország a viadalon

A FIFA végleges döntése a torna formátumáról és a résztvevőkről a várakozások szerint május 13-ig születik meg.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
