Olaszország mégis ott lehet az idei világbajnokságon? Itt a FIFA új terve

Amikor már azt gondolta mindenki, hogy nem csak teljes a 2026-os világbajnokság mezőnye, és a program is végleges, a politika még mindent átírhat. Olyan is elfordulhat, hogy az egyik rendezővel, az Egyesült Államokkal hadakozó Irán selejtezőkből könnyedén kijutó válogatottja helyett például az európai pótselejtezőn a bosnyákok ellen tizenegyespárbajban kieső Olaszország léphet majd pályára a 48 csapatos nyári vb-n. Ugyanis az irániaknak mindhárom csoportmérkőzésüket – Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen – az Egyesült Államokban kellene lejátszaniuk, és az amerikaiak nem szívesen engednék be az ázsiai ország fanatikus szurkolóit az országba.

Ekkor még azt hitte Olaszország minden szurkolója és játékosa, hogy a válogatott zsinórban harmadszor is lemaradt a vb-ről, ám most új remény pislákolhat a számukra.

Irán helyett? – Olaszország váratlan esélye a vb-szereplésre

Az azóta már lemondott szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso irányította olasz válogatott Bosznia-Hercegovina elleni veresége azt jelentette, hogy sorozatban harmadszorra – 2018, 2022 és 2026 – is kudarcot vallott a világbajnokságra való kijutásban, miközben 2021-ben még Európa-bajnoki címet szerzett. Olaszország a selejtezőcsoportjában a 16 gólos Erling Haaland vezette Norvégiával nem bírt – mindkétszer kikapott (0-3, 1-4) –, és bár az összes többi találkozóját megnyerte, az Észak-Írország elleni rájátszásbeli győzelmét követően büntetőkkel kikapott a bosnyákoktól, így sem egyenes ágon, sem pedig a pótselejtezőkön nem jutott ki a világbajnokságra.

Ugyanakkor az iráni háború most mindent átírhat, azaz az ázsiai válogatott esetleges kizárása vagy visszalépése okán újra felcsillanhat a remény az olaszok előtt. A FIFA számára május 13-ig van lehetőség arra, hogy döntést hozzon, ennek megfelelően a Yahoo cikke szerint már megvan a terv, miként pótolja az esetlegesen kieső Iránt. Mivel Olaszország a legmagasabban rangsorolt válogatott a FIFA-világranglistán azok közül, akik nem jutottak ki a vb-re, felvetődött az a lehetőség is, hogy pótselejtező nélkül, közvetlenül átvehetnék Irán helyét.

Ám végül a hírek szerint más döntés született, ez pedig nem más, mint egy négycsapatos minitorna megrendezése, melynek győztese kerülhetne az irániak helyére a G csoportba.