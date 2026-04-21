Páros lábbal szállt bele az „elkényelmesedett” fiatalokba a magyar futball megmondóembere

A most zajló 2025/26-os szezonban a korábbi fiatalszabályban meghatározott játékidő kétszeresét, az eddigi 1485 perc helyett 2970 percet kell teljesíteniük a labdarúgó NB I-ben szereplő kluboknak. Azaz a teljes bajnokság során a pályán kell, illetve kellene lennie egy 21 év alatti játékosnak. Révész Attila, a Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője számos aspektusból megvizsgálta az ajánlás hatásait, előnyeit, hátrányait.

Révész Attila Kisvárdán az ukrán U21-es válogatott Illja Popoviccsal oldja meg a fiatalszabály betartását. Fotó: MTI/Purger Tamás

A versenyegyenlőség elve nagymértékben sérül, mivel több csapat nem tartotta be az élvonalban. Ők előnyt élveztek azokkal szemben, akiknek az anyagi javak megszerzése miatt kötelességük volt ezt az utat választaniuk.

– Én nagyon régóta szorgalmazom ennek a szabálynak a betartását, mert azt látom, a fiatal játékosok védettséget élveztek, majd a későbbiekben kiestek, és süllyesztőbe kerültek. A mostani játékosok talán már képzettebbek, s bízom benne, talpon maradnak. Ha még a szabályzókörnyezet változna, a következő évben is adna valami kötelezettséget, például a 2005-ös születésűekre még jövőre is vonatkozna a támogatás, hosszabb kifutási idő alatt jobban meg tudnának ragadni az élvonalban. Még üdvözítőbbnek tartanám, ha ezáltal külföldre is tudnának igazolni – fogalmazott kritikusan az M4 Sportnak a Football Forum Hungary rendezvényén a Puskás Arénában Révész Attila, aki úgy látja, az osztályozó bevezetése segíthet a fiatalok beépítésében. – Bízom benne, hogy az egykiesős, bevezetendő osztályozós rendszerben jobban meg tudjuk valósítani a fiatalok szerepeltetését. A kiesés réme az első hármon kívül szinte minden csapatot fenyegetett idén, ezért a fiatalszabály betartása nagyon nehéz volt. Nem beszélve arról, amikor a jobb játékosok ott ülnek az öltözőben, a kispadon, de a szabályok miatt nem játszhatnak.