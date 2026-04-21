fiatalszabályNB Irévész attila

Páros lábbal szállt bele az „elkényelmesedett” fiatalokba a magyar futball megmondóembere

Révész Attila szerint a versenyegyenlőség elve nagymértékben sérül, mivel több csapat nem tartotta be az MLSZ fiatal játékosok szerepeltetésére vonatkozó ajánlását az élvonalban. A Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője azt tapasztalja, hogy a mai fiatal magyar játékosok elkényelmesedtek, köszönhetően a szabályozásnak is. Révész Attila ugyanakkor úgy látja, az osztályozó bevezetése segíthet a fiatalok beépítésében.

2026. 04. 21. 20:15
Révész Attila pro és kontra érveket sorakoztatott fel Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A most zajló 2025/26-os szezonban a korábbi fiatalszabályban meghatározott játékidő kétszeresét, az eddigi 1485 perc helyett 2970 percet kell teljesíteniük a labdarúgó NB I-ben szereplő kluboknak. Azaz a teljes bajnokság során a pályán kell, illetve kellene lennie egy 21 év alatti játékosnak. Révész Attila, a Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője számos aspektusból megvizsgálta az ajánlás hatásait, előnyeit, hátrányait.

Révész Attila
Révész Attila Kisvárdán az ukrán U21-es válogatott Illja Popoviccsal oldja meg a fiatalszabály betartását. Fotó: MTI/Purger Tamás

A versenyegyenlőség elve nagymértékben sérül, mivel több csapat nem tartotta be az élvonalban. Ők előnyt élveztek azokkal szemben, akiknek az anyagi javak megszerzése miatt kötelességük volt ezt az utat választaniuk.

– Én nagyon régóta szorgalmazom ennek a szabálynak a betartását, mert azt látom, a fiatal játékosok védettséget élveztek, majd a későbbiekben kiestek, és süllyesztőbe kerültek. A mostani játékosok talán már képzettebbek, s bízom benne, talpon maradnak. Ha még a szabályzókörnyezet változna, a következő évben is adna valami kötelezettséget, például a 2005-ös születésűekre még jövőre is vonatkozna a támogatás, hosszabb kifutási idő alatt jobban meg tudnának ragadni az élvonalban. Még üdvözítőbbnek tartanám, ha ezáltal külföldre is tudnának igazolni – fogalmazott kritikusan az M4 Sportnak a Football Forum Hungary rendezvényén a Puskás Arénában Révész Attila, aki úgy látja, az osztályozó bevezetése segíthet a fiatalok beépítésében. – Bízom benne, hogy az egykiesős, bevezetendő osztályozós rendszerben jobban meg tudjuk valósítani a fiatalok szerepeltetését. A kiesés réme az első hármon kívül szinte minden csapatot fenyegetett idén, ezért a fiatalszabály betartása nagyon nehéz volt. Nem beszélve arról, amikor a jobb játékosok ott ülnek az öltözőben, a kispadon, de a szabályok miatt nem játszhatnak. 

 

Révész Attila kritikája

A Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője nem rejtette véka alá a saját bőrén átélteket. Révész Attila a fiatalszabály káros hatásáról is beszélt. – Azt tapasztalom, hogy azok a fiatalok, akik tudják, hogy első- vagy másodosztályban fognak játszani, teljesen más hozzáállást tanúsítanak, mint azok, akik mondjuk tíz éve azért harcoltak, hogy futballisták lehessenek. Véleményem szerint csökken a motiváció, nincsenek olyan éhesek a játékosok. Látom, amikor külföldről jönnek fiatalok, és az életükért játszanak, mit tesznek azért az életükben, hogy labdarúgóvá váljanak. 

A mai fiatal magyar játékosok el vannak kényelmesedve, köszönhetően a szabályozásnak is. Talán ha a klubok erre is nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni, változhat a helyzet. A személyiségjegyeik a mostaniaknak mások, mint a korábbiaknak voltak.

– Viszont az előképzettségük miatt lényegesen nagyobb bennük a lehetőség. Nem véletlenül mentek az utóbbi időben nagy számban külföldre tehetségeink s vannak itt a meccseinken megfigyelők – beszélt a kettősségről a sportvezető, aki kiszámíthatóbb környezetet szeretne.

– Nem tudok középtávon tervezni. Három-négy évembe telt, mire Kisvárdán kialakítottam egy olyan játékoskeretet, amellyel eljutottunk az Európa-liga-szereplésig. Hiányposztokra igazoltunk, kerestük a filozófiához illő edzőt. Volt fejlődési lehetőség, míg az utóbbi években a szabályoknak való megfelelés került fókuszba, és felülír mindent. Jó lenne, ha a transzferidőszakok előtt világosak lennének a feltételek, azok ismeretében igazolhatnának a szakemberek – mondta Révész Attila.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
