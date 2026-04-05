Rosta Miklós Magyarországon folytatja a pályafutását

A Dinamo Bucuresti magyar válogatott beállója nyártól visszatér az OTP Bank–Pick Szeged kézilabdacsapatához – jelentette be a Magyar Kupában címvédő klub vasárnap. Rosta Miklós 2028. június 30-ig kötött szerződést a szegedi egyesülettel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 10:37
Rosta Miklós visszatér az NB I-be Fotó: DPA/Peter Kneffel
A 27 éves Rosta Miklós 2019 és 2023 között volt már a Szeged kézilabdázója, ez idő alatt kétszer nyert magyar bajnokságot a csapattal, az egyik legemlékezetesebb mozdulata pedig az volt, amikor 2022-ben, a bajnoki döntő visszavágóján 29-29-es állásnál két másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a győzelmet és bajnoki aranyérmet jelentő gólt a Veszprém ellen. Kiss Bence cégvezető örömét fejezte ki, hogy újabb magyar játékos érkezik a szegedi csapatba, az idei BL csoportkörében kiesett bukarestiektől hazaigazoló Rosta pedig szintén boldogan nyilatkozott.

Forrás: Pickhandball.hu

Rosta Miklós visszatér Szegedre

– Hihetetlen boldogság tölti el a szívemet, hogy visszatérhetek ahhoz a klubhoz, amely számomra sokat jelent. Jó érzések dolgoznak bennem, nagyon várom, hogy újra magamra ölthessem a kék szerelést. Rengeteget kaptam a csapattól, a várostól, a szurkolóktól. 

Nekem Szeged lett az otthonom, itt érzem igazán jól magam. 

Most még a jelenlegi csapatommal küzdök a sikerekért, de nyártól már csak egy cél lebeg a szemem előtt: hogy az OTP Bank-Pick Szegeddel harcoljak a győzelmekért – mondta Rosta Miklós.

A magyar kézilabda-válogatott beállója Győrben született, és édesapja (id. Rosta Miklós), valamint nagybátyja (Rosta István) révén is szorosan kötődik a kézilabdához.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
