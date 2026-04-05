Rosta Miklós Magyarországon folytatja a pályafutását

A 27 éves Rosta Miklós 2019 és 2023 között volt már a Szeged kézilabdázója, ez idő alatt kétszer nyert magyar bajnokságot a csapattal, az egyik legemlékezetesebb mozdulata pedig az volt, amikor 2022-ben, a bajnoki döntő visszavágóján 29-29-es állásnál két másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a győzelmet és bajnoki aranyérmet jelentő gólt a Veszprém ellen. Kiss Bence cégvezető örömét fejezte ki, hogy újabb magyar játékos érkezik a szegedi csapatba, az idei BL csoportkörében kiesett bukarestiektől hazaigazoló Rosta pedig szintén boldogan nyilatkozott.

Rosta Miklós ismét a Szeged kézilabdázója lesz. Forrás: Pickhandball.hu

Rosta Miklós visszatér Szegedre

– Hihetetlen boldogság tölti el a szívemet, hogy visszatérhetek ahhoz a klubhoz, amely számomra sokat jelent. Jó érzések dolgoznak bennem, nagyon várom, hogy újra magamra ölthessem a kék szerelést. Rengeteget kaptam a csapattól, a várostól, a szurkolóktól.

Nekem Szeged lett az otthonom, itt érzem igazán jól magam.

Most még a jelenlegi csapatommal küzdök a sikerekért, de nyártól már csak egy cél lebeg a szemem előtt: hogy az OTP Bank-Pick Szegeddel harcoljak a győzelmekért – mondta Rosta Miklós.

A magyar kézilabda-válogatott beállója Győrben született, és édesapja (id. Rosta Miklós), valamint nagybátyja (Rosta István) révén is szorosan kötődik a kézilabdához.